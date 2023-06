Las iniciativas de la plataforma ciudadana Platges de Nules se cuentan prácticamente en su totalidad por éxitos, y la que han organizado el domingo no ha sido una excepción. La I Marxa per Sant Joan Mo n’anem a la mar ha reunido a decenas de personas que han completado el recorrido que separa el municipio de la playa rememorando una escena muy habitual en la primera mitad del siglo pasado, cuando para acercarse a la playa, los vecinos recorrían esa misma distancia en carro o a pie y en familia.

El espíritu de esta convocatoria está en la línea de la filosofía que Platges de Nules lleva a la práctica desde su creación: preservar los valores que han definido históricamente el núcleo urbano marítimo del municipio, y que han definido una forma de vida que todavía en la actualidad sigue vigente en nuevas generaciones de vecinos que se resisten a perderla.

Una costumbre heredada

Para combatir las implacables temperaturas del verano, los participantes en la marcha se han congregado de buena mañana en los alrededores de la iglesia del Convento y desde allí, en la opción escogida por cada cual, han emprendido la ruta hasta la playa, la mayoría a pie, otros muchos en carro y algunos en bicicleta o a caballo.

El cómo ha sido lo de menos, lo importante ha sido disfrutar en hermandad de una escena tantas y tantas veces repetida a lo largo de la historia del pueblo. Y entre los asistentes no ha faltado quien, por edad, todavía recordaba haber completado ese camino de ese modo porque había pocas o ninguna alternativa y así lo ha relatado a los más jóvenes, que han comprendido el privilegio que supone vivir en un lugar como este, con el mar a cuatro pasos (aunque realidad son algunos más, casi seis kilómetros).

Desde Platges de Nules, ante la respuesta de los vecinos, ya anuncian que la Marxa per Sant Joan ha venido para quedarse, mientras haya gente dispuesta a sumarse y disfrutar en hermandad de un paisaje natural y humano que habla de esa estrecha relación del municipio con su pasado, porque el paso del tiempo no es más que algo que sucede de forma inevitable, pero que no tiene por qué significar perder en su transcurso. Para la plataforma Platges de Nules, su razón de ser es sumar esfuerzos para proteger el patrimonio histórico y etnológico de la localidad y son muy conscientes de que la mejor manera de hacerlo es «dándolo a conocer».