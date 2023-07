Benicarló celebrará el próximo mes de agosto sus fiestas patronales en honor a San Bartolomé, los Santos Abdón y Senén y Santa María del Mar. Como cada año, las peñas de la ciudad jugarán un papel fundamental en la programación y desarrollo de actividades.

Las agrupaciones están formadas por jóvenes benicarlandos y se encargan de impulsar, tanto en fiestas como el resto del año, actividades lúdicas dirigidas a vecinos y visitantes de todas las edades.

No obstante, la ocupación central de estas asociaciones se centra en las noches de las celebraciones patronales de Benicarló, concretamente, en el concurrido recinto de peñas.

Tras meses de debate, a un mes y medio de la semana festiva, la Coordinadora de Peñas ha anunciado que los menores de 18 años no podrán acceder al espacio en el que se ubican las nueve casetas, junto a la piscina municipal. Esta decisión la han hecho pública el presidente de la Coordinadora y los presidentes y presidentas de cada una de las nueve peñas que la conforman tras haberse reunido con Policía Local, Guardia Civil y representantes del consistorio.

Cumplimiento efectivo de la ley

El motivo, afirman, «es el cumplimiento de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos actividades recreativas y establecimientos públicos, que establece en el artículo 34.2 que no se podrá vender, suministrar ni permitir el consumo de bebidas alcohólicas a los menores de 18 años».

Hasta el momento, se garantizaba la no venta de alcohol a menores con pulseras de acceso de distinto color, «pero no podemos garantizar el no consumo», aclaran en el comunicado oficial. Califican la decisión de «drástica» y aseguran que se ha llegado a ella por «la postura inflexible de las autoridades competentes y teniendo en cuenta las consecuencias administrativas que se pueden derivar por el incumplimiento normativo, y que asumirían los presidentes y presidentas por ser las únicas personas que firman la responsabilidad del recinto».

Benicarló cuenta con nueve peñas: Tararots, Sector Crític, Masclet, XQSI, L’Arjup, Sitral, Penya la Pinya, Alakran y L’Embolic.

Los presidentes de todas ellas muestran sus disculpas a todos los peñistas que el año pasado pudieron acceder y no podrán hacerlo esta vez, así como a los que, este 2023, iba a ser su primera vez en vivir la fiesta en el recinto. Desde la coordinadora desean que «esta medida se cumpla en todos los actos festivos en los que hay bebidas alcohólicas en un espacio cerrado como es el caso de la Noche de Entidades o el Baile de Gala».

10 días de celebraciones

Los festejos en Benicarló se celebrarán del 18 al 27 de agosto, diez jornadas repletas de propuestas culturales, infantiles, religiosas, de ocio y gastronómicas por toda la ciudad.

El pasado sábado 10 de junio se celebró el acto de elección de la reina de las fiestas y de presentación de su corte de honor. Neleta Boo es la máxima representante de las fiestas de la ciudad este año y está acompañada por ocho damas, la Dulcinea, cuatro damas infantiles y siete cavallers infantiles. El Día del Patrón se celebra, como es habitual, el 24 de agosto.