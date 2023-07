Más listas de espera por el retraso de la obra del centro de salud de la Vall d'Uixó

Personal sanitario, sindicatos, usuarios y Ayuntamiento se unieron ayer en una movilización pública para hacer patente el malestar que existe en el municipio por el retraso de las obras de reforma del centro de salud de la Vall d'Uixó. Una demora que cuantifican en más de dos años porque el plazo de ejecución inicial era de 19 meses y se ha alargado hasta los 46 sin que se haya completado la intervención.

Esta dilación ha provocado, como denuncian desde el centro sanitario, un «aumento de las listas de espera», por falta de espacio. Entre otras alteraciones en el normal funcionamiento del centro, advierten de que «el servicio de radiología se encuentra desplazado al Hospital de la Plana» y especialidades como odontología «no puede trabajar todos los días por compartir espacio en el centro de salud la Vall 2». Han dejado de prestar asistencias como «espirometrías, retinografías, cirugía menor y programas comunitarios con educación grupal por falta de espacios», según remarcan.

Lo que les ha llevado convocar la protesta para denunciar la situación ha sido la interrupción de los trabajos, que se encuentran en su fase final. Como asegura el equipo sanitario, el 30 de junio la empresa constructora dejó de trabajar en el centro.

Versión de la Conselleria

Desde la Conselleria de Sanitat remarcan que las obras «no están paralizadas». Según detallan, se ha producido un importante modificado que no estaba previsto y que ronda los 500.000 euros, para «adaptar diferentes aspectos que no estaban en el proyecto inicial». La aprobación de esa ampliación presupuestaria está prevista para los próximos días «y mientras se tramita no se puede continuar con la obra». Asimismo, desde la Generalitat insisten en que es un hecho circunstancial y que la resolución es inminente.

El sindicato CSIF sí que habla de paralización y apunta a «problemas entre la empresa concesionaria y la Conselleria de Sanitat que han derivado en la detención de los trabajos», por lo que exigen la reanudación «de manera inmediata y así el centro pueda entrar de una vez en funcionamiento».

Demandas de los ciudadanos

El concejal de Sanidad, Jorge García, expuso que «desde el equipo de gobierno estaremos siempre al lado de las demandas de los ciudadanos y del personal sanitario». Aunque las obras no están acabadas, quiso «poner en valor la inversión realizada y las dificultades a las que ha hecho frente el proyecto --pandemia y crisis de los precios--», y aunque afirma que nunca se ha interrumpido el servicio, al compatibilizarse las obras con la prestación asistencial, «hay que ser consciente de la necesidad de que se acaba cuanto antes».

Desde el PP local, su portavoz, Herminio Serra, anunció ayer que ha presentado una petición formal a Sanitat para conocer los motivos de la paralización de las obras. «La situación ha sido caótica y dura para profesionales y vecinos. Hay que resolverla», dijo.

Consecuencias de la demora

Los profesionales inciden en que las obras del centro de salud eran «muy necesarias», pero aseguran que la dilación de los 19 meses previstos a los 46 actuales ha supuesto que «hayan dejado de acudir con la frecuencia necesaria los especialistas hospitalarios, con el consiguiente aumento de listas de espera». Recuerdan, asimismo, que compatibilizar las obras con la asistencia ha provocado problemas como averías de las comunicaciones, cortes de agua y luz y cambios constantes de ubicación de servicios en el ambulatorio.