Inicia una nueva legislatura, la tercera. Ha reeditado el pacto que le llevó a la alcaldía aunque con un equilibrio de fuerzas claramente distinto. ¿Cree que sus votantes entienden la decisión de volver a pactar con los socialistas?

—Cada vez que he tomado una decisión tras las elecciones, se pone en duda si mis votantes entenderán la decisión o no, como ya ocurrió en 2015 o 2019, y la realidad es que cada vez que nos presentamos a las elecciones aumentamos el número de apoyos a nuestro proyecto. Nuestro electorado es plural, y tenemos afiliados y votantes que en elecciones autonómicas y generales votan desde un extremo al otro. Tomar decisiones y de este calado que contenten a todos es difícil. Pero, como siempre he hecho, pido a mis votantes y a la ciudadanía en general, que nos juzguen por los hechos. Que con el transcurso del tiempo y en base a lo que consigamos, reflexionen si estuvimos acertados o no en la decisión. También le digo que no existía otra alternativa. Durante la campaña insistimos mucho en que era necesario un gobierno con mayoría absoluta y hemos sumado con los únicos que han estado dispuestos a hacerlo. Nos sentamos con todos los grupos municipales y el PP, que era la principal alternativa, solo contemplaban un acuerdo posible y era el de dejar fuera del gobierno a Centrats en Nules y para ello ofrecieron un pacto a PSOE y Vox que, por supuesto, rechazaron.

—En cuanto ha iniciado el mandato, han sido de los primeros ayuntamientos en organizar el gobierno, lo primero que le han reprochado ha sido la subida de sueldos. ¿Podría explicar esa decisión?

«Que un político salga caro o barato depende de sus resultados. Por cierto, la presidenta de la Diputación Marta Barrachina se ha subido el sueldo esta misma semana y llega al tope legal establecido por ley electoral, 89.500 euros. Nosotros no hemos llegado, ni de lejos».

—Pese a esa subida que critica la oposición, este alcalde sigue cobrando menos que el anterior del PP, y ya han pasado ocho años. Nules llevaba muchos años, y más con la reducción que se hizo en 2015, sin actualizar salarios. No solo a políticos, también a trabajadores. Con los sindicatos se hizo un pacto este 2023 y se ha subido a las categorías que menos cobraban. Y se ha pactado un calendario de actualizaciones salariales para 2024 y 2025 para el resto de categorías. También se ha hecho con los políticos, y no solo con los del gobierno, también se han subido las indemnizaciones que reciben los concejales de la oposición, y de eso no les he oído criticar nada. Lo que hay esta legislatura es más concejales del equipo de gobierno con dedicación. Hay proyectos muy importantes de legislatura y de gestión del personal en diferentes departamentos que requieren de liderazgo y dedicación. Y los resultados de esta organización se verán durante la legislatura. Que un político salga caro o barato depende de sus resultados. Por cierto, la presidenta de la Diputación Marta Barrachina se ha subido el sueldo esta misma semana y llega al tope legal establecido por ley electoral, 89.500 euros. Nosotros no hemos llegado, ni de lejos, al tope legal y estamos bastante más lejos de dichos salarios. Y no, no he escuchado criticar al PP de Nules a su presidenta provincial, ni a los vicepresidentes.

—Viene de una legislatura complicada, en minoría, en la que se ha encontrado múltiples obstáculos y muchas críticas por parte de la oposición. ¿Es mejor tener las presiones enfrente o en el equipo de gobierno?

—Al final lo que importa es lo que la ciudadanía opine de la gestión y a la vista del resultado electoral, mayoritariamente han avalado la gestión de Centrats en Nules (CeN) al frente del Ayuntamiento. Durante la anterior legislatura, con un gobierno en minoría, hubo multitud de proyectos que se llevaron a pleno y que fueron rechazados por la oposición. Así es difícil gobernar y, por tanto, contar con mayoría absoluta en el gobierno permitirá que podamos sacar todos los proyectos adelante.

—¿En qué cambiará la nueva legislatura con una mayoría holgada?

Como decía anteriormente, en tener la garantía de poder sacar adelante los proyectos. Tenemos más de 250 propuestas para esta legislatura. Por ejemplo, ahora podemos desbloquear algunos desarrollos urbanísticos nuevos, construir el segundo polideportivo o ampliar la piscina municipal.

—Desde el primer día en que llegó al Ayuntamiento ha defendido que no se debe a nadie, salvo a los intereses de Nules. Plantarle cara a otras administraciones gobernadas por otros partidos, ¿en qué está beneficiando a Nules?

—No me debo a nadie, excepto a mis vecinos, que no es poco. Pero sí, CeN es una garantía de defensa de los intereses de Nules y reivindicación frente a otras administraciones con independencia de qué color las gobierne. Como mostramos en campaña, la anterior legislatura fue en la que más subvenciones provenientes de otras administraciones hemos conseguido para Nules. Y no olvidemos que tras décadas de reivindicaciones por parte de la sociedad civil hemos conseguido que se inicie la construcción de espigones en nuestras playas.

—Su firmeza frente al Ministerio para la Transición Ecológica y la Dirección General de Costas ha traspasado líneas que hasta ahora nadie había superado. ¿Hacía falta ese cambio de postura? ¿Cree que Nules podrá ganarle el pulso a Costas?

«Moralmente ya hemos ganado el pulso a Costas. No podíamos seguir siendo un pueblo sumiso y a merced de sus injusticias».

Moralmente ya hemos ganado ese pulso. No podíamos seguir siendo un pueblo sumiso y a merced de las injusticias de Costas con Nules, callando y tragando. Llegó un día que decidimos decir basta y empezar la ofensiva. Hemos iniciado varios procesos judiciales por ello (se ha recurrido la modificación reglamento de costas en agosto de 2022, se ha presentado una demanda de cerca de 30 millones de euros por los daños sufridos en nuestras playas por la construcción del puerto de Burriana, y recientemente se ha presentado una demanda a Costas por el procedimiento sancionador que nos impusieron por la construcción de un muro para proteger les casetes en noviembre del 2021).

—¿En algún momento ha temido que la justicia se ponga en su contra en cuestiones como el muro que alzó para proteger les casetes? Si mañana volviera a suceder en otro punto del litoral, ¿volvería a hacerlo?

—Por supuesto, ese siempre ha sido un escenario posible. Pero ha pesado siempre, mucho más, el compromiso de defender Nules ante quien fuese. Mi compromiso es firme y tangible, no palabras que se las lleva el viento. Y sí, como dije, volvería a hacerlo en caso de peligrar les casetes —un patrimonio histórico de Nules— en ese o cualquier otro punto de nuestro litoral.

«Nules votó al PP de Mazón, ha votado este domingo al PP de Feijoó, pero a quien no vota es al PP de Adsuara».

—¿Sacar su despacho al mercado los miércoles, es populismo? Le han atacado mucho en ese sentido desde que puso en marcha la iniciativa. ¿Va a seguir haciéndolo?

—Voy a seguir haciéndolo y de hecho no he dejado de hacerlo ni un solo miércoles desde el mes de enero. Es una iniciativa muy positiva que nos permite mantener el contacto con la ciudadanía y escuchar sus propuestas o quejas. ¿Populismo? Si populismo es ser pueblo y estar con el pueblo, sí, lo soy. Me tachan de ello aquellos que siempre han gobernado mirando al ciudadano por encima del hombro, creyéndose superiores y que cerraban las puertas de sus despachos, viviendo en una realidad paralela y alejada de las preocupaciones reales de los vecinos. Y ahí siguen, sin ser capaces de adaptarse a los nuevos tiempos de la política, perdiendo votos y concejales en cada legislatura. El PP ha sacado el peor resultado de su historia, el peor. Hace cuatro años ganamos pero sacamos sólo ocho votos de diferencia respecto al PP. En este 2023 les hemos sacado más de 1.000. Su presidente local debería tomar nota, aceptar el mensaje de la ciudadanía y asumir responsabilidades. Nules votó al PP de Mazón, ha votado este domingo al PP de Feijoó, pero a quien no vota es al PP de Adsuara. Pero no pasa nada, sólo les importa el sillón aunque sea en la oposición. Le puedo garantizar que si yo hubiese perdido un solo voto respecto a las elecciones anteriores, no hubiese ni cogido el acta de concejal. Hay que saber leer el mensaje de las urnas y asumir las responsabilidades y más si durante la campaña te has cansado de repetir, a unos y otros, —como hizo el candidato popular— que no cogerías el acta en caso de perder un solo voto respecto a su antecesor. Pero ya sabemos, y una vez más se confirma, el valor de la palabra de algunos. ¡Como para confiarles la gobernabilidad de Nules!

—Entre los proyectos que han tenido mayor protagonismo la legislatura pasada están los vinculados con la recuperación y puesta en valor del patrimonio y la historia local. ¿A qué se debe?

—A un compromiso claro con Nules. Es imprescindible preservar y recuperar el patrimonio local. Hemos hecho mucho la anterior legislatura, y son muchos los proyectos importantes que quedan para esta legislatura como seguir excavando el Benicató, recuperar el refugio de guerra civil que hay debajo del Convento, habilitar el nuevo museo de historia en la calle Sant Jaume o recuperar las antiguas murallas de Nules.

«Iniciamos el 2019 con un decrecimiento poblacional importante, rozando los 13.000 habitantes, este año hemos superado los 14.000. Queremos llegar a los 15.000 habitantes».

—Los últimos años han sido los del desbloqueo urbanístico, tanto industrial como residencial. ¿Qué queda por hacer en ese sentido?

—Por una parte, finalizar los desarrollos que se han iniciado y están en proceso. Segundo, llenar de empresas y viviendas esos suelos. Y, por último, iniciar otros desarrollos en el municipio tanto a nivel industrial como residencial, tanto en el pueblo como en la playa. Nules ha salido de su bloqueo histórico y hemos vuelto a crecer. No nos podemos bajar ahora de ese tren. Recuerdo que iniciamos el 2019 con un decrecimiento poblacional importante, llegando casi a los 13.000 habitantes, y ya hemos superado este año los 14.000 habitantes. Nos hemos marcado esta legislatura superar o estar cerca de hacerlo respecto de los 15.000.

—De lo prometido en campaña electoral, ¿qué va a ser lo primero en lo que se van a poner manos a la obra?

Dentro del equipo de gobierno estamos trabajando ya en muchos proyectos, hay buen equipo y se verán los resultados en cuatro años. Ahora mismo se está trabajando ya en plasmar nuevos desarrollos urbanísticos para esta legislatura o en la búsqueda de terrenos para la construcción del segundo polideportivo.