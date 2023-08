Bernabé Sangüesa (Independents per Morella) inicia su primera legislatura como alcalde de la capital de Els Ports, tras 32 años de gobiernos socialistas, con el reto de la defensa del territorio y la preparación del intenso programa del Anunci

-¿Qué balance hace de las pasadas fiestas dels Bous de Sant Roc y cómo afrontan el Anunci del fin de semana del 25 al 27 de agosto?

-La celebración de fiestas con toros siempre son difíciles para un alcalde y un equipo de gobierno. Lo mejor es que no ocurra ningún incidente, por lo que estamos satisfechos y contentos.

-Esta edición del Anunci arranca con varias novedades. ¿A qué se deben los cambios en la programación de actividades y horarios?

-Los cambios los ha pedido la gente. Antiguamente todo se realizaba el mismo día, el domingo. Recibimos la propuesta de separar un poco más los actos institucionales y puramente festivos. Vamos a disfrutar todos mucho más y se ha decidido en una votación popular. Creo que es lo más acertado.

-Se cumplen dos meses de su investidura como alcalde. ¿Cómo valora los primeros pasos del equipo de gobierno en minoría?

-Han sido dos meses realmente difíciles, con muchos problemas, mucho por solucionar y la imposibilidad de poder llegar a todo. A la gente le pedimos paciencia, entendiendo su premura y ganas de cambios y mejoras. Por otro lado, estamos aprendiendo y disfrutando de cada paso, muchísimo. Es un privilegio y un honor.

-¿Por qué descartaron cualquier opción de pactar con el PSPV y optaron por buscar un apoyo del PP siendo Independents un partido ‘progresista’?

-Nunca descartamos pactar con nadie, tampoco buscamos un pacto ni con PSPV ni con PP. De hecho, no lo tenemos. Creo que desde el primer día fuimos claros con los votantes y los vecinos. Nuestra postura siempre fue que nuestros votos no irían a otro partido, de lo contrario ya no hubiéramos nacido. Somos la alternativa, y creo que a la gente le ha gustado nuestro tono y formas. Hicimos lo que prometimos, votarnos a nosotros en la investidura.

-¿Cuáles son los principales ejes de la legislatura?

-Queremos defender nuestros pilares básicos y por lo que hicimos esto. Queremos potenciar la participación ciudadana, impulsando los consejos y creando nuevos. Intentaremos hacer votaciones populares en grandes decisiones. Además, queremos conseguir una transparencia total de la administración y todo lo que dependa de ella. Y el tercer pilar, la defensa a ultranza de nuestro territorio, Morella debe decidir qué se hace y qué no en su término municipal, somos soberanos sobre él y nadie puede quitárnoslo.

-¿Peligra el futuro de algún servicio público en el municipio?

-¿Por qué debería peligrar? Los vamos a defender con tesón. Pero vamos a defender el servicio, no el nombre del servicio. Si clamamos que tenemos alguna cosa que luego cuando se necesita no está, entonces no nos sirve de nada. Será difícil, siempre hemos estado abandonados en el interior, pero por luchar no va a ser.

«Soy poco fiestero, la familia y la pareja me lo dan todo» Bernabé Sangüesa es el joven de 26 años que se ha convertido en la revolución en el interior de Castellón al ganar, 32 años después, uno de los feudos socialistas históricos en la provincia. Se define como «periodista» (hizo prácticas curriculares en el Periódico Mediterráneo) y «horticultor», es un ferviente amante del huerto y la botánica. Respecto a su amor por Morella es tajante: «Siempre digo que estoy más enamorado de Morella de lo que yo mismo puedo llegar a entender». Sangüesa también es un amante de los animales, especialmente los gatos. Las andanzas del suyo, Casimiro, suelen aparecer en sus redes sociales. Otro de los aspectos que destaca es su pasión y defensa de las tradiciones locales. «Participo activamente de todas las tradiciones de la localidad que puedo, me encanta el teatro y la música. Soy un enamorado del legado de Labordeta», añade. Finalmente, destaca que es «casero». «Soy poco fiestero, casi como un abuelo de 80 años», bromea. «La familia y la pareja me dan mucho, no necesito salir de fiesta», concluye.



-¿Qué expectativas tiene con el Parador de Turismo?

-Pocas. Estamos con el tema del parador desde que el señor Manuel Fraga, ministro de Franco, viniera a Morella y dijera que haría aquí un parador. ¿Que sería una oportunidad para Morella? Por supuesto. ¿Que estamos cansados de esperar? Más todavía. Y mientras tanto, nuestro impresionante Convent de Sant Francesc hecho trizas en una situación deplorable. Eso es lo que más me preocupa, el patrimonio abandonado, perdido y menospreciado durante décadas.

-¿Ve posible paralizar macroproyectos energéticos que tienen una autorización estatal?

-Los que se hayan hecho de manera irregular sí. Creo que la justicia debe dar la razón a quienes la tengamos. Lo que no es posible es que una gran multinacional tenga mayor derecho sobre un territorio que sus habitantes, sus ayuntamientos y sus propietarios, que lo han trabajado durante generaciones. Todos las personas afectadas van a tener a este ayuntamiento de su lado.

-¿Considera que los gobiernos del PSPV-PSOE han sido positivos para Morella? ¿Qué relación tiene actualmente con el partido en el que militó?

-Positivos en muchos aspectos. Cuando uno gobierna ni lo hace todo bien ni lo hace todo mal. Siempre lo he dicho, les doy las gracias a Javier, a Ximo y a Rhamsés por el enorme trabajo que han hecho por Morella, igual que a sus antecesores. Discrepo en algunas de sus políticas, pero eso es normal y democrático. Lo que no se haga bien, y me incluyo, se pide perdón y se cambia, creo que no debe ser más complicado que eso. La relación con el PSPV no es la que me gustaría, no por el partido, sino por la gente. Con algunos me une una gran amistad, ya de antes de militar en nada, y la mantengo porque hablamos, nos escribimos… Con otros, es bastante más delicado.