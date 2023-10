Onda se rinde ante los pies de Rosana Asensio Martí como reina infantil de la Fira 2023. La joven ha vivido un emotivo acto de proclamación en un abarrotado Teatro Mónaco. De este modo, comienza el reinado de la máxima representante de los niños a falta de dos semanas para que arranquen los festejos grandes de la localidad.

Su predecesora en el cargo, Mireia Marco Pitarch, ha sido la encargada de subir hasta el escenario para imponer la banda a la niña que ostentará el alto cargo festivo. Durante el reinado, le acompañarán en la corte de honor Valentina Martínez Isert, Paula Perelló Chamorro y Elsa Vives Rubio.

La alcaldesa, Carmina Ballester, y el concejal de Fiestas y Tradiciones, Sergio Puig; fueron los encargados de entregar las insignias de parte del Ayuntamiento a la nueva reina y damas; y les trasladaron su felicitación por formar parte de esta tradición. La munícipe declaró que «estamos seguros de que Rosana y su corte de honor serán unas magníficas representantes de todos los niños y niñas».

Música y ballet

Los conductores del acto fueron Neus Guillamón y David Pierna, alumnos de cuarto de ESO de Virgen del Carmen. Además, el evento contó con la participación de la Unión Musical Santa Cecilia de Onda y la actuación del Centro de Danza de Onda que interpretó una versión del ballet This Is Me. Asimismo, diversas entidades, barrios, colegios, representantes de pueblos vecinos y familiares quisieron subir al escenario para homenajear a las representantes de la Fira.

Cabe destacar que el próximo sábado, 14 de octubre, el Teatro Mónaco volverá a vestirse de gala para celebrar el acto de proclamación de la próxima reina de la Fira, Paula Piquer Marín; y su corte de honor formada por las damas Sandra Ferrandiz Peña, Angela Guillamón Périz, Daría Ramón Cocu, Ainoa Valero Ferrandiz y Begoña Zarzoso Martí.

El consistorio ha dado a conocer las novedades de la programación de la semana grande del municipio que este año contará con el Zoco de Fira, además de la tradicional Tasca del Tord, gran variedad de actuaciones musicales y la exhibición de 28 toros cerriles de las mejores ganaderías.