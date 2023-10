'Día D' para Cítrics de Nules: la cooperativa despeja este martes el futuro de las naranjas de sus socios

Los socios de Cítrics de Nules van a reencontrarse por primera vez con el consejo rector de la cooperativa desde que se declaró de manera oficial el concurso de acreedores. Este martes va a celebrarse la asamblea en la que, salvo sorpresas, se autorizará a los cooperativistas a vender por su cuenta la producción de este año.

Además, tendrán la oportunidad de resolver las importantes dudas que han surgido desde que el pasado 19 de septiembre el juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón iniciara el proceso concursal.

Los implicados están llamados a ratificar el acuerdo de venta de los cítricos --que deberá ser comunicada--, una decisión propuesta por el consejo rector que además contempla que quienes no puedan o no quieran vender tienen la obligación de informar a la cooperativa para que esta se haga cargo. En ese caso, lo que se obtenga de la comercialización pasará a ser activo a efectos de la liquidación de deudas, es decir, el propietario de la naranja no cobrará nada.

Socios y acreedores

Otra de las incógnitas que los socios esperan resolver tiene que ver con el comunicado que han estado recibiendo estos días en el que se les informa de que están considerados como acreedores y deben justificar la deuda que mantendría con ellos la empresa para valorar su consideración en el pago del pasivo global pendiente.

Este inesperado escenario podría tener que ver con el adelanto de liquidación que percibieron de la campaña pasada con un compromiso de pago a futuro que no se produjo. Que finalmente esa cantidad sea satisfecha o no depende, según parece, del estudio de la situación que está realizando el administrador concursal.

Seguro agrario

Otro gran interrogante es el que tiene que ver con el seguro agrario. Como ha podido confirmar Mediterráneo, es la cooperativa la que contrata la póliza y es la titular de la misma. No han sido pocos los socios que en el mes de septiembre se han visto afectados en mayor o menor medida por las granizadas que las sucesivas DANA dejaron caer sobre el término municipal. En la actual tesitura, será Cítrics de Nules quien cobrará el dinero para compensar las pérdidas --que podrían ser millones de euros, según ha averiguado este periódico-- a no ser que el consejo rector ceda o transfiera a los socios los derechos sobre la parte de la póliza que les corresponda.

Si no se acuerda esa medida, el dinero que pueda abonarse por este concepto también se considerará activo de la empresa y se destinará a la deuda. En consecuencia, el agricultor se quedará sin producción por el granizo y sin la compensación del seguro. Que sea así o no, está en manos del consejo rector y nada se sabe aún.