Cítrics de Nules autoriza a sus socios a vender «en el campo»... pero atados a la cooperativa

La convocatoria de la asamblea extraordinaria de Cítrics de Nules del 10 de octubre ya está llegando a los socios y en ella se pone de manifiesto que el último acuerdo del consejo rector les autoriza a vender su fruta «en el campo», pero no supone que pierdan su vinculación con la cooperativa. De hecho, deben «comunicar las ventas», como recoge la carta a la que ha tenido acceso Mediterráneo.

La convocatoria dice más. Según el mencionado acuerdo, firmado el pasado 22 de septiembre, los socios que no den salida a la producción de esta campaña por su cuenta también deben informar «para poder gestionar su venta por la cooperativa», una precisión que ha generado dudas y preocupación entre los afectados.

Según ha podido saber este periódico de fuentes próximas al proceso concursal, si es la empresa la que comercializa la producción, esa fruta pasará a convertirse de manera automática en un activo, por lo que el beneficio que se pudiera obtener se gestionará como tal a efectos de satisfacer la deuda y, por tanto, el propietario no recibirá ninguna liquidación.

Ante este panorama, para los afectados y sus representantes certezas hay pocas. Así lo corroboran los socios consultados, pero también el letrado de la Oficina en Defensa del Agricultor de Nules, Víctor Barres, de Ramiro Navarro Abogados. No son pocas las voces que apuntan a que la lógica les lleva a pensar que si la autorización ya está firmada por el consejo rector no sería necesario esperar para vender hasta la asamblea (quince días en plena campaña de recolección), aunque existe el temor fundado de que el permiso no sea válido a efectos legales hasta que quede ratificado el próximo día 10.

Barres asegura que ha realizado las consultas pertinentes para poder informar a quienes acuden a la oficina y aclarar su situación, pero no ha tenido «respuesta», por lo que la confusión y la inseguridad se han generalizado.

Quienes vendan por su cuenta a partir de la fecha en la que el acuerdo del 22 de septiembre se haga efectivo (que como avanzó este periódico, sería el 10 de octubre) no tendrán inconveniente a la hora de disponer del beneficio que el contrato que firmen les reporte y no les faltarán compradores. Como ha venido señalando este periódico, la escasez de naranja de este año convierte la fruta de Cítrics de Nules en un atractivo imán para otras empresas.

Interés por la fruta

La Associació de Llauradors Independents de la localidad, de hecho, ha recibido consultas respecto de estos propietarios por parte de comercios y corredores, que están a la espera de que la autorización sea firme para poder comprar las clementinas que ahora están en esa especie de limbo legal en el que las ha sumido la declaración del concurso de acreedores.

Los peros y los interrogantes se les acumulan a los cooperativistas. Que el mes de septiembre esté a cuatro días de finalizar es el principal escollo que se les plantea. Uno de los socios, para dar a entender lo perjudicial que está siendo la espera a la que están sometidos hasta el 10 de octubre, recuerda que en la campaña del 2022-2023, entre el 6 y el 10 de ese mes ya le habían recolectado las arrufatinas, y las clemenules entre los días 17 y 23 de octubre.

Los socios solo podrán ser libres cuando el administrador concursal acredite la inviabilidad y, por lo tanto, inicie el proceso de liquidación de la empresa. Para ese momento, no hay aún fecha.