L'Alcora comprará a la Sareb la antigua fábrica Sanchis con un ahorro del 44%

La demandada residencia de la tercera edad de l’Alcora está más cerca de ser una realidad. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida por su acrónimo Sareb o popularmente como el banco malo, ha aceptado la oferta económica del Ayuntamiento para la compra del solar de la antigua fábrica azulejera Sanchis con el fin de que pueda ser de propiedad municipal.

Así lo anunció el alcalde, Samuel Falomir, en el transcurso del pleno de este lunes, al tratarse la propuesta de adhesión al convenio marco de colaboración entre la FVMP y la Generalitat para movilizar suelo público existente para la promoción y construcción de vivienda pública.

Los terrenos de la vieja Sanchis cuentan con más de 18.000 metros cuadrados, en los cuales previsiblemente se construirá la infraestructura para los mayores, así como viviendas a precios asequibles.

Además, la compra se realizará con una notable rebaja respecto a la cifra inicialmente prevista, que se situaba en 342.968 euros, puesto que se ha conseguido por un importe de 191.600 euros, es decir, un 44% menos. Eso sí, el consistorio asumirá los gastos necesarios para eliminar el fibro cemento y la limpieza de la zona de forma especial en algunos puntos que son urgente para eliminar peligros.

«En el 2019 me comprometí con mis vecinos a comprar la antigua fábrica Sanchis, derrumbarla para eliminar el peligro que supone y luego hacer entre otras cosas una residencia. Durante la pasada legislatura no lo conseguimos. La burocracia de la administración, y las cargas fiscales de este inmueble nos impidieron llevar a cabo la adquisición. Hemos seguido trabajando y no he parado hasta conseguirlo», afirmó. El primer edil matizó que «la compra oficial se realizará este año» tras confiar en que «se quite una última carga económica pendiente tras la aceptación de la Sareb y asegurarse de que sea una operación segura para las arcas municipales».

Poder urbanizar ese espacio supondría, en palabras de Falomir, «abrir el pueblo, ya que ahora mismo esa fabrica es un muro dentro de la propia localidad».

Entrada a la Real Fábrica

Asimismo, dicha infraestructura es colindante por la entrada con la nave de hornos de la Real Fábrica lo que posibilitaría dar una entrada espaciosa y digna a la emblemática manufactura que se está rehabilitando y poniendo en valor por parte de ayuntamiento, Instituciones, entidades y empresas.

Por otra parte, en esos terrenos también se prevé la construcción de vivienda a precios asequibles en la capital de l’Alcalatén que el Ayuntamiento abordó en su día con la Conselleria de Vivienda.

