El exalcalde socialista de Vinaròs acusa al PP de "superar los límites de la decencia" en el caso sobre la interinidad de su hermana

El exalcalde y concejal del PSPV Vinaròs, Guillem Alsina, ha respondido este jueves a las acusaciones del concejal de Hacienda, Lluis Gandía, (PP), que ha informado por la mañana de que el Ayuntamiento de Vinaròs deberá pagar 12.148 euros a una trabajadora municipal que había estado más de cinco años empleada como interina, es decir, dos años más de lo que marca la ley, “por la dejadez del anterior equipo de gobierno”. Se trata de la hermana de Alsina, por lo que el edil popular ha acusado al socialista de "haber hecho una contratación fraudulenta a su propia hermana". Alsina le ha respondido que "ha superado los límites de la decencia y la moralidad".

Alsina ha explicado, en sus redes sociales, que "desde el primer día que entré en el Ayuntamiento, tuve claro que no haría ningún tipo de distinción entre ciudadanos ni haría uso de mi cargo público, y mucho menos a amigos y familiares, hecho que me ha comportado más de un enfado hacia mi persona".

Para el exalcalde, "con la rueda de prensa hecha por el concejal Lluis Gandia, acusándome de haber realizado una jugada oscura para que la justicia diera la razón a mi hermana para cobrar una indemnización de la administración, se superan todos los límites de la decencia y moralidad posible".

Ha asegurado que "saben que el proceso de selección del 2018 se hizo de manera escrupulosa, no me imagino lo que hubieran dicho si hubieran detectado el más mínimo error. Saben que en 2020 el gobierno de España a raíz de la pandemia suspendió todos los procesos administrativos con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, continuándolos cuando se superó el Covid-19, y saben que hay muchos trabajadores del Ayuntamiento que han estado más de 10 y algunos más de 20 años en interinidad".

Proceso

Y continua: "Mi hermana estuvo 5 años contratada, 3 dentro de la normativa, uno en procesos administrativos parados y uno en el que se realizó todo el proceso para regularizar la plaza, y además, saben que la sentencia que da la razón a mi hermana por despido improcedente no es firme y la pueden recurrir, y son ellos, sin informe jurídico que avale su decisión, los que salen a decir que no hay más remedio que pagar, solo para hacerme daño a mí y a mi familia. Son gente que no tienen ningún tipo de límite moral para justificar su vergüenza encarnada en la moción de censura. Lo digo con la boca bien abierta y la conciencia muy tranquila: en mi ejercicio público nunca he hecho nada que vaya contra la honestidad y las buenas formas, ya que, a diferencia de ellos, son valores que me enseñaron de pequeño en casa".