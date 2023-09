La secretaria de Camps declara que 'El Bigotes' no aparece en su agenda

El «amiguito del alma» al que el presidente de la Generalitat en 2008, Francisco Camps, dijo que quería «un huevo» en la Navidad de ese año no aparece ni una sola vez en la agenda del jefe del Consell durante los ocho años que dirigió los designios del gobierno autonómico.

Es la palabra de la secretaria personal de Francisco Camps durante los últimos veinte años que este martes declaró como testigo de la defensa en el último juicio de la trama valenciana de la Gürtel.

Susana F. C. acompañó a Camps como guardiana de su agenda pública y privada durante su etapa al frente del Consell. Tarea que ha continuado ejerciendo desde 2011, al ocupar el puesto de asesora al que tiene derecho Camps como expresidente de la Generalitat. Aunque aclaró que no tenía relación de amistad con Camps antes de ser contratada «ni ahora».

Su declaración pretendía establecer un cordón sanitario respecto a Álvaro Pérez «El Bigotes» y el conglomerado de mercantiles de Francisco Correa que, según se juzga en esta pieza, recibieron 1,8 millones, convenientemente fraccionados en contratos menores de 12.000 euros, de cuatro conselleries y cinco empresas públicas.

En total, según las tres sentencias condenatorias firmes, la trama Gürtel recibió 14,9 millones en contratos de la Conselleria de Turismo, RTVV y el PP en cinco años.

Un periodo en el que Álvaro Pérez no aparece en la agenda del presidente de la Generalitat. «Al aparecer las primeras noticias en prensa [del caso Gürtel en febrero de 2009], yo no conocía a este señor», aseguró la secretaria de Camps en respuesta a las preguntas del letrado del expresidente .

«Su nombre no me decía nada. Consulté todas mis bases de datos, agendas, llamadas, escritos, felicitaciones de navidad. Sí tenía un móvil de él en mi agenda, pero no tenía llamadas entrantes, ni salientes, ni ningún escrito. Absolutamente nada. El teléfono yo lo tenía por la agenda del partido, pero yo no tenia ningún conocimiento de este señor».

Susana F. C. también declaró que nunca lo vio en el Palau de la Generalitat. Y ni siquiera recuerda haberle pasado una llamada de teléfono suya a Camps. «No he pasado ninguna llamada porque hubiera registrado mi base de datos para detectar el nivel de connivencia. No le he oído nunca hablar con él por teléfono», confirmó en respuesta a la defensa del expresidente de la Generalitat.

Aunque como recordó la Fiscal Anticorrupción, en las llamadas grabadas por la UDEF sí quedó constancia de la proximidad entre Camps y «El Bigotes» con aquel «amiguito del alma» y el «te quiero un huevo» pronunciados por Camps el 24 de diciembre de 2008, a las 21.43 horas. «Yo le pasaba las llamadas institucionales y entre ellas, él realizaba otras llamadas», admitió la secretaria.

Al inicio de la sesión, el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga al expresidente valenciano Francisco Camps por las presuntas adjudicaciones irregulares a la trama Gürtel descartó la abstención solicitada por el ex director general de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana, que aseguró que le instaron a elaborar un informe que fue utilizado para tratar de desmontar los indicios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), tal como adelantó ayer Levante-EMV, del mismo grupo editorial que este diario.