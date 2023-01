Picasso, protagonista de las mejores exposiciones que veremos en 2023

Será este 2023 un año de conmemoraciones que protagonizará, cómo no, la programación expositiva: se cumplirán 50 años de la muerte de Pablo Picasso, los 40 de la de Joan Miró, el centenario de la de Joaquín Sorolla, y los cien del nacimiento de Antoni Tàpies (es en diciembre y su fundación aún no ha anunciado los detalles). Junto a ellos, nombres como Tina Modotti, Plensa y Anglada Camarasa y temáticas como los espías en el cine o el marqués de Sade. Destacamos 10 exposiciones que no habrá que perderse.

El año de Picasso y Miró ‘Miró-Picasso’ será una de las estrellas del Año Picasso, que coincide con los 40 de muerte del barcelonés. La exposición, desde el 19 de octubre, se desplegará simultáneamente en la Fundació Miró y en el Museu Picasso y explorará con una mirada inédita la amistad entre ambos artistas, sus coincidencias y diferencias, el legado que dejaron en la ciudad de Barcelona (como sus respectivos museos) y cómo se influenciaron el uno al otro. Para celebrar el año del artista malagueño también se esperan, en el Museo Reina Sofía de Madrid, en noviembre, ‘Picasso 1906. La gran transformación’; la muestra de esculturas ‘Picasso. Materia y cuerpo’, en mayo en el Picasso de Málaga y luego en el Guggenheim de Bilbao; y ‘La voluntad de Picasso’, en el Museu del Disseny, en junio, sobre las cerámicas que le inspiraron. En Nueva York, el Museo de Brooklyn mostrará en junio una mirada controvertida: ‘Picasso y el feminismo’. Miró tendrá también protagonismo en el Guggenheim con ‘La realidad absoluta. París, 1920-1945’ (febrero). Espías de cine y los retratos del XIX, en CaixaForum Mientras ahora en Barcelona aún puede verse la gran exposición sobre cómic o la de momias del Antiguo Egipto, CaixaForum traerá en otoño ‘Top Secret’, donde James Bond se codeará con Mata Hari y Edward Snowden con la actriz Carrie Mathison, de la serie ‘Homeland’. Un recorrido por las relaciones entre el cine y el espionaje, entre personajes de ficción y espías reales, con ‘gadgets’, atrezo de películas y tecnología de los espías de verdad. El centro ubicado en la antigua fábrica Casaramona también ha programado (15 de febrero) un insólito viaje por el retrato del siglo XIX en España, símbolo de poder y fenómeno social a la vez, una época en que los cambios sociales propiciaron que la clase burguesa pudiera acceder a retratarse. Con grandes obras del Museo del Prado de Goya, Vicente López, Madrazo, Sorolla o Ignacio Zuloaga. De Anglada Camarasa al gótico de Borrassà, en el MNAC Programadas para 2022 pero pospuestas, este 2023 el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) acogerá dos muestras centradas en nuevas adquisiciones. Una, gracias a la generosa donación de la familia del pintor Hermen Anglada Camarasa (1871-1959), que junto a Marià Fortuny fue el artista catalán más internacional en los años previos y posteriores a la Primera Guerra Mundial (2 de febrero). La otra (23 febrero) mostrará las últimas incorporaciones de arte gótico: las tablas de la ‘Profesión de san Pedro Mártir’ y de la ‘Decapitación de los familiares de san Hipólito’, que pertenecieron en origen a la catedral de Barcelona y fueron realizadas en el taller de uno de los grandes pintores de la época, Lluís Borrassà (1360 -1424), del que la exposición abordará su obra y su figura en la pintura de la baja Edad Media. Ilse Bing y Tina Modotti, fotografía con nombre de mujer en el Kbr El 15 de febrero el Kbr de la Fundació Mapfre abrirá la primera retrospectiva en España de la inclasificable e innovadora fotógrafa alemana Ilse Bing (1899-1998), influida por la Bauhaus. Reunirá 190 fotos y material documental, desde sus inicios en su Fráncfort natal a su exilio en EEUU, pasando por el París donde trabajó para importantes revistas y el campo de internamiento en los Pirineos donde estuvo con su marido judío, el pianista Konrad Wolff. En junio llegará doble exposición: una, con 200 fotos de la italiana Tina Modotti (1896 - 1942), que ayudó a la República durante la Guerra Civil española, coordinando un hospital en Madrid, ejerciendo de enfermera y sacando del país a los niños de la guerra. Su carrera estuvo marcada por su afán de despertar conciencias y la denuncia de las injusticias y la defensa de los desposeídos. La otra muestra reivindicará al poco conocido Jules Ainaud y descubrirá la Catalunya que fotografió durante todo un año entre 1871 y 1872. Año Sorolla El centenario del pintor valenciano ya ha empezado el pasado diciembre. En Barcelona, con la muestra de miniaturas al óleo ‘Cazando impresiones’, con que se ha estrenado el nuevo espacio del Palau Martorell; y en Madrid, con una selección de sus retratos en el Museo del Prado, y ‘Orígenes’, en el Museo Sorolla, exposición que en Nancy Holt, en el Macba Entre las temporales que desplegará el Macba, ‘Nancy Holt. Inside Outside’ (29 de junio), la presentación más ambiciosa de la polifacética artista de la escena neoyorquina, figura clave de los movimientos del Land Art y el conceptual. La muestra reivindicará el trabajo de Holt (1938-2014), mucho menos conocido que el de sus colegas masculinos, que incluye cine, vídeo, fotografía, poesía, escultura, audio y dibujos realizados entre 1966 y 1992. También instalaciones de gran tamaño, como la espectacular escultura lúdica ‘Ventilation System’, que ocupará diversas plantas. El nuevo Macba que dirige Elvira Dyangani Ose acaba además de estrenar la nueva presentación de la colección permanente, ‘Intención poética’, que forma un nuevo relato gracias al diálogo de obras adquiridas en los últimos años con piezas de los fondos del museo. De Sade a la Inteligencia Artificial en el CCCB Cuando el CCCB cierre en mayo la imperdible ‘Constelación gráfica’, que reivindica a nueve autoras de cómic de vanguardia, la relevará la estrella de la nueva temporada, una exposición que diseccionará la figura del marqués de Sade, polémico, revolucionario y liberador para unos, y pernicioso, corruptor y capaz de provocar conmoción y horror, para otros. Un autor de filosofía transgresora que sufrió tortura, censura y 27 años de prisión. Habrá que esperar a octubre para ‘Inteligencia artificial’, que abordará las potencialidades inquietantes y, a la vez liberadoras, de la tecnología y se preguntará dónde termina el ser humano y dónde empieza la IA. El ojo de Marcelo Brodsky, en Foto Colectania Las consecuencias de la dictadura argentina, Mayo del 68, la lucha contra el ‘apartheid’ en Suráfrica o el Black Lives Matter en EEUU, y su exilio en la Barcelona de los años 70 huyendo de la dictadura militar de su país han sido captados por el objetivo del fotógrafo argentino Marcelo Brodsky. Del 2 de febrero a mayo, Foto Colectania recorrerá todas sus series más conocidas. John Berger y Miralda, en La Virreina En mayo, La Virreina inaugurará ‘Permanent Red’, que investigará en la repercusión ideológica de la obra del polifacético británico John Berger (1926 – 2017), que se prodigó en la poesía, la dramaturgia, la novela, el ensayo y el guion de cine y televisión. Y en junio, ‘Miralda. Moda y fotografía (1962-1978)’ incidirá con numeroso material inédito en la faceta del artista como fotógrafo en el mundo de la moda de los 60 y 70. Ambas muestras, comisariadas por el director del centro, Valentín Roma. Plensa y Antonio López, en La Pedrera El 31 de marzo aterrizará en La Pedrera Jaume Plensa con ‘Poesía del silencio’, donde el escultor barcelonés más internacional se centrará en su relación con el lenguaje poético y la literatura. En septiembre, el centro modernista acogerá un recorrido por la carrera de más de 70 años del reconocido pintor y escultor Antonio López. Otras muestras destacadas -Lucien Freud: El Museo Thyssen de Madrid celebrerá el centenario del transgresor y provocador artista británico. 14 de febrero. -Oskar Kokoschka: El expresionista austriaco, cuya obra los nazis calificaron de degenerada, lucirá en marzo en el Guggenheim de Bilbao. -Johannes Vermeer: El Rijksmuseum de Amsterdam acogerá el 10 de febrero la mayor exposición del pintor de ‘La joven de la perla’. -Manet y Degas: En marzo el Museo d’Orsay de París reunirá a estos dos genios del XIX. -Hilma af Klint y Piet Mondrian: En abril, en la Tate Modern de Londres.