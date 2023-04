La Contra de Deportes | Cien años de goles en Orpesa

La Societat d’Orpesa acoge este martes 4 de abril a las 20.00 horas la presentación del libro Orpesa, 100 anys de futbol. Crònica d’un centenari 1923-2023, una obra monumental en la que los autores, el historiador Josep-Vicenç Mestre y el periodista Álvaro Sales, recopilan, ordenan y contextualizan un siglo de fútbol en el municipio.

El trabajo combina la recopilación de datos, la memoria oral y el contexto histórico del municipio y aprovecha el centenario para llenar un vacío. Como explica Álvaro Sales, la historia del fútbol en Orpesa «no se había escrito».

El trabajo

«Inicialmente quisimos hacer un artículo para la revista l’Assalt, pero al ver que teníamos mucho material nos lanzamos a hacer un libro», indica Sales. Junto al historiador Josep-Vicenç Mestre, emprendió una ardua tarea de reconstrucción durante siete meses. En los primeros compases, revisando periódico a periódico en la biblioteca, con especial dificultad en los años previos al registro federativo del club en 1968. La obra ha contado con la colaboración desinteresada de numerosos habitantes del municipio, que han compartido sus recuerdos y conocimientos, claves para identificar jugadores e ir encajando las piezas del puzle. «La implicación de la gente ha sido extraordinaria y la agradecemos».

«No es solo una recopilación de resultados. Vinculamos cada periodo del club con el momento histórico de la localidad», añade Mestre. Por ejemplo, los periodos más fructíferos del club suelen coincidir con momentos de bondad económica, como el boom turístico de los años sesenta o el auge de la construcción, ya a comienzos de este siglo, previa a la crisis inmobiliaria.

Colaboraciones

El libro ha sido editado por el Ayuntamiento de Orpesa e incluye más de 200 fotografías del CD Oropesa, el CF Atlètic d’Orpesa, el Rayo Oropesino o el actual Orpesa CF. También destacan, en forma de prólogos o presentaciones, las colaboraciones de figuras tan destacadas como los exjugadores del club Gaizka Mendieta o Manolo Corrales, o del campeón del mundo Vicente del Bosque, que recuerda un amistoso que disputó en los años 70, cuando era futbolista del CD Castellón.

Y es que el fútbol de Orpesa tiene mucho que reivindicar. No solo en la labor formativa que sigue ejerciendo, sino en el salto a lo profesional. No en vano, no pocos futbolistas que han jugado en Orpesa llegaron a Primera o Segunda División: Corrales, Mendieta, Bodí, Gómez, Castells, Grande, Manuel Badenes, Virgilio Badenes, Aznar, Goterris, Astillero, Melià, Causanilles o Paquito González. Una colección digna de admirar.