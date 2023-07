Josele Ballester estuvo muy cerca de pasar el corte en su debut en el Abierto Británico. Josele no hizo para nada un mal torneo, más siendo el único amteur del mismo. El castellonense acabó la jornada del viernes con un +5 sobre par, no muy lejos del +3 con el que con el que hubiese seguido compitiendo en el Royal Liverpool Club.

Debut en un grande

Para el prometedor golfista este ha sido el primer gran torneo de su carrera, al que accedió tras ser campeón de Europa amateur, un trofeo que también conquistó en 1995 Sergio García, que no ha logrado clasificarse para este Abierto Británico, algo que no ocurría desde 1997.

Buenas sensaciones

Pese a no haber pasado el corte, el joven jugador se mostró positivo con su participación en el torneo: «Al principio estaba muy nervioso, con el paso de los hoyos he ido encontrando sensaciones, pero no ha sido suficiente».