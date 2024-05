Los Reyes presiden en Oviedo un multitudinario desfile por el Día de las Fuerzas Armadas

Oviedo fue una fiesta este sábado para acoger el tradicional desfile por el Día de las Fuerzas Armadas, con una exhibición en la capital asturiana que contó con más de tres mil soldados, cientos de vehículos y miles personas que salieron a la calle para seguir el acto, que pone punto y final a una semana marcada en la región por las ceremonias militares.

El ambiente en Oviedo fue mayúsculo, con cientos de personas ya desde primera hora de la mañana cogiendo los mejores sitios para seguir el desfile y las ventanas y los balcones de las calles próximas transformados en miradores, con gente agolpada para no perderse un detalle. Todos los edificios con vistas a Hermanos Pidal, donde estaba el grueso del desfile, tenían banderas de España y también de Asturias.

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia presidieron el acto, marcado por las férreas medidas de seguridad, con un sinfín de calles cortadas en toda la ciudad, y fueron saludados por los asistentes a su llegada la tribuna. El desfile militar arrancó a las 12 horas desde la calle Padre Vinjoy y llegó hasta la avenida de Santander, a través de Hermanos Pidal, Real Oviedo e Independencia. En la tribuna de autoridades no cabía un alfiler, con los principales políticos de la región y decenas de rostros conocidos del ámbito social, cultural y académico. Casi nadie, móvil en mano para grabar y hacer fotografías, se lo quiso perder.

Todo comenzó con la incorporación del Batallón de Honores de la Guardia Real, que llegó a la explanada frente a la tribuna. Antes, la banda de la Guardia Real interpretó el himno de España, con una salva de doce cañonazos. Justo después llegó el jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro Esteban López Caldero y Margarita Robles, ministra de Defensa, previa llegada de los Reyes. Hubo bastantes pitos a la Ministra desde los balcones cuando Robles se situó junto con Adrián Barbón, presidente del Principado, y Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, que junto a una tarima esperaban a los monarcas para realizar el saludo oficial.

Los Reyes aparecieron a las 11.59. "Viva el Rey", le gritaron varios asistentes. "Viva España", se escuchó también en varias ocasiones. Felipe VI y la Reina saludaron cariñosamente a los asistentes que estaban en los balcones, ambos muy sonrientes en todo momento.

El Rey pasó revista al Batallón de Honores y saludó a las autoridades, antes de sentarse en el pacto central. Ahí se unió Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior. Justo después tuvo lugar uno de los momentos que más impactaron al público, con un salto de dos paracaidistas (uno de ellos asturiano, Antonio Gómez Rivas) sobre la explanada, que aterrizaron justo delante de la tribuna, portando la bandera de España, que fue el aperitivo del izado de la bandera y el homenaje a los que dieron su vida por España. El himno de España volvió a sonar, esta vez con la presencia del Rey.

La Patrulla Águila sobrevoló después la zona con los colores de la bandera y entonces ya empezó el desfile terrestre, con una parte a pie y otra motorizada.

Lo primera unidad en aparecer fue la Sección de Motos de la Guardia Real, con Pedro Pascual San José, coronel Jefe del Regimiento de Caballería "Farnesio", al mando.

Luego desfilaron unidades del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire y del Espacio, de la Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencias.

Había motocicletas, vehículos antidisturbios, obuses, tanques e incluso quitanieves o lanchas motoras. Todo el arsenal desfiló por Oviedo. Lo que más impresionó fueron los tanques, por su imponente tamaño y el atronador ruido que desprendían a su paso. Los motoristas de la Guardia Civil de Tráfico se llevaron una sonora ovación, así como los coches y furgonetas. También desfilaron buzos vestidos con neoprenos. El Rey siguió de pie el desfile, mientras que la Reina estuvo sentada en todo momento.

A continuación empezó el desfile a pie, con varias agrupaciones de las diferentes unidades pasando por delante del Monarca: la Guardia Real, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, la Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias y el Ejército de Tierra, que iban a diferentes ritmos. La gente ovacionó al borrego, un macho de dos años llamado "Baraka". Los soldados de la Legión, la que más rápido desfiló, también se llevaron un gran aplauso. La Caballería puso el broche de oro al desfile, que finalizó pasadas las 13 horas. El Rey se subió al coche oficial, dando por concluido el desfile.

"Es muy emocionante"

"Es muy emocionante ver cómo han recibido a los militares", explica la madrileña Yolanda Fernández, ella y su familia han venido a ver desfilar a su hija que está destinada en Melilla. "Llegamos ayer, pero vamos a quedarnos unos días visitando la ciudad", asegura. Y es que son muchos los que se han acercado a lo largo de la semana a ver las actividades que se han desarrollado en Oviedo y Gijón. "Es muy importante tener citas así porque atraen mucho turismo", asevera el ovetense David Riesgo. "Lo que más me gusta es el ambiente, hay vehículos blindados y me llama la atención la camaradería que hay entre los militares". Luisa López vive a escasos metros de la plaza de Castilla, el lugar en el que desde primera hora de la mañana se encontraron los participantes en el desfile. "Esto es precioso, es muy emocionante poder tenerlo en tu ciudad", detalla. Engracia Martínez lleva años viendo el desfile por televisión, tenerlo hoy cerca de casa es una oportunidad histórica. "Me acerqué a primera hora de la mañana para verlo de cerca porque luego será más difícil, para mí es muy emocionante estar aquí, es como cumplir un sueño".

El imponente acto central presidido por los Reyes congrega a 3.250 militares, de los cuales 105 van a caballo. Además, hay 13 vehículos acorazados, 108 vehículos de ruedas y 36 motocicletas. Entre sus integrantes, la Guardia Real, el Batallón de Marina, el Escuadrón del Aire, la Agrupación de la UME y la Guardia Civil, la Agrupación del Regimiento Príncipe, los Zapadores de Montaña y los Paracaidistas y la Agrupación de la Legión y Regulares, además de la caballería de la Guardia Real y el Escuadrón de Sables de la Guardia Civil. Sobre ruedas, el desfile traerá a Oviedo al Tanque Leopard, al vehículo BMR o a los motoristas de la Guardia Real. Un enorme despliegue al que hay que sumar a la Patrulla Águila del Aire, que abre y cierra el desfile.