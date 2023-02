En British School of Vila-real, el aprendizaje está en el eje central de todo. El centro desea brindar continuamente las mejores oportunidades para los alumnos y sus familias, puesto que es clave que sus estudiantes también tengan la experiencia de aprendizaje fuera del aula y conecten con otros alumnos, experimentando una total inmersión lingüística y desarrollando sus habilidades de comunicación y de liderazgo.

Anfitrión del primer evento TEDxYouth en Castellón

Siguiendo esta visión y como parte del Programa de Oportunidades de Aprendizaje Internacional que ofrece a sus alumnos, British School of Vila-real fue centro educativo anfitrión de la primera edición del evento global TEDxYouth en la provincia de Castellón, el pasado 15 de febrero. En esta cita, once alumnos procedentes de los once colegios ISP de España expusieron, ante otros jóvenes y una audiencia de 100 personas, cómo ser creadores de futuro y transformadores del mundo siguiendo el lema Future Makers, World Changers.

Se expusieron temas muy interesantes y variopintos: cómo conseguir que lenguas minoritarias no desaparezcan, cómo integrar el lenguaje de signos para logar que nuestra sociedad sea más inclusiva, cómo la edición genética puede crear un futuro mejor, cómo los estereotipos raciales o de género ponen límites…

TEDxYouth@BritishSchoolVilareal es un evento para jóvenes y organizado por ellos. Su importancia radica en que los alumnos pueden llegar a otros, influir e inspirar. El programa mantiene el espíritu de centrarse en el poder de las ideas para cambiar vidas y, también, el mundo.

Los jóvenes de diferentes nacionalidades (salvadoreña, franco-argelina-marroquí, holandesa, sueca, mexicana, austríaca, ucraniana y española) protagonizaron charlas de 10 minutos. Todos ellos realizaron sus intervenciones en inglés, la lengua vehicular de sus centros.

Sofía, alumna de Year 12 (1º Bachillerato) representó a British School of Vila-real. La joven desarrolló y expuso su charla, titulada The protection of minority languages, en la que abordó la necesidad de proteger las lenguas minoritarias, pues forman parte de nuestra identidad cultural como sociedad. El tema tuvo muy buena acogida entre el público, a quien Sofía invitó a reflexionar sobre ello.

Multilingüe e inclusivo

Por las puertas de British School of Vila-real entran cada día estudiantes desde los 2 a los 18 años. Además, el centro cuenta con alumnos internacionales que forman parte del Programa Educativo y Deportivo ofrecido por el colegio y el Villarreal CF, para alumnos de entre 12 y 18 años, cuyos horarios académicos se personalizan y flexibilizan para combinar la formación futbolística en un club de primera división con una educación internacional de calidad.

Las clases mantienen el ambiente familiar de un colegio de tamaño medio en el que conviven estudiantes de 28 nacionalidades diferentes y los alumnos se benefician de una inmersión lingüística (en el aula, en las horas de recreo, en los clubes deportivos y actividades extraescolares, etc.) que les lleva a aprender de 3 a 5 idiomas (dependiendo del país de procedencia), de forma relativamente natural y sencilla.

Su modelo plurilingüe garantiza que la adquisición de las lenguas se asiente de forma natural y potencia un excelente nivel de plurilingüismo en inglés, español, además del valenciano, y dos idiomas adicionales a elegir entre chino, alemán y francés. Los excelentes resultados académicos en Secundaria y Bachillerato así como en los exámenes oficiales externos del Instituto Confucio, Cambridge, Goethe Institut y el Instituto Francés avalan este modelo educativo.

Asimismo, British School of Vila-real es centro examinador oficial de Cambridge y sede oficial examinadora del Instituto Francés en la provincia de Castellón. Los alumnos desarrollan unas sobresalientes competencias y habilidades comunicativas en estas lenguas, ventaja que puede marcar la diferencia y ser puerta de entrada a nuevas oportunidades de futuro.

Comunidad educativa unida

British School of Vila-real mantiene una red de colaboración con las asociaciones y entidades más importantes de la provincia de Castellón: Ascer, bp, Hospital La Plana, Colegio de Odontólogos de Castellón, Villarreal CF, ASOCIEX, entre otros. Recientemente, el centro ha estrechado lazos con la Fundación Universitat Jaume I-Empresa, Cruz Roja Vila-real y la Asociación Cultural China en Castellón a través de la firma de convenios de colaboración.

Con esta última entidad, han llevado ya a cabo diversas iniciativas conjuntas para dar a conocer la cultura y costumbres chinas a la comunidad educativa de BSV y a la población de Castellón. Así, el pasado mes de septiembre disfrutaron del Mooncake Festival (Festival del Pastel de Luna) y en diciembre celebraron la historia del desarrollo de la Ruta de la Seda. Los alumnos desde 2º de Primaria hasta 2º ESO presentaron su propia exposición sobre dicha ruta al presidente de la Asociación China de Castellón y a los padres del colegio, quienes votaron por la mejor presentación.

Más de 1.000 jóvenes han cursado sus estudios íntegramente en inglés y completado carreras en universidades de todo el mundo

Sobresalientes resultados académicos

Los resultados académicos son excelentes, con una tasa de aprobados el curso pasado del 100% en el Bachillerato Británico (conocido como "A Levels") y en las asignaturas españolas necesarias para obtener la convalidación de sus estudios (Selectividad) y la doble titulación británica-española. El Bachillerato Británico tiene la gran ventaja de proporcionar acceso directo a universidades de todo el mundo, sin necesidad de convalidación. La convalidación al sistema español continúa estando garantizada. Por tanto, los alumnos que se gradúan en BSV tienen un abanico de posibilidades más amplio para decidir sobre su futuro académico.

Abierto a las familias

Durante este curso están siendo periódicas las Jornadas Virtuales de Puertas Abiertas, así como las visitas presenciales, para conocer el centro, viviendo en primera persona su día a día. El próximo 30 de marzo tendrá lugar su siguiente Jornada Virtual de Puertas Abiertas en la que los asistentes podrán descubrir el programa educativo de British School of Vila-real, sus instalaciones y por qué son el colegio de referencia en Castellón.

Si estás considerando matricular a tus hijos/as en un colegio británico, esta es una gran oportunidad para conocer a British School of Vila-real. Esta jornada es una buena forma de ayudarte a resolver tus dudas. ¡Te esperamos aquí!

Contacto