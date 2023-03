Los dos últimos cursos escolares previos a la etapa universitaria son determinantes en el futuro académico y laboral de los jóvenes. Durante este periodo, el alumnado adquiere las herramientas y conocimientos necesarios para crecer tanto personal como académicamente y poder continuar con éxito sus estudios superiores.

International English School of Castellón opta por ofrecer el Bachillerato británico, también denominado como A-Levels, un programa de estudios reconocido internacionalmente por su alta calidad curricular y que abre las puertas a carreras universitarias de todo el mundo.

El Bachillerato británico en International English School of Castellón, al que se pueden incorporar sin problema alumnos que hayan cursado Secundaria en el sistema español, permite un elevado conocimiento académico y una preparación excepcional para el acceso a la educación superior, destacando la alta competencia lingüística en inglés y español.

Los beneficios de elegir el Bachillerato británico

Elegir la vía de los A-Levels frente a otras modalidades de bachillerato, presenta numerosos beneficios:

Reconocimiento nacional e internacional

El proyecto educativo de Bachillerato ofrecido en International English School of Castellón combina asignaturas del Plan Nacional de Estudios Inglés (English National Curriculum) con las asignaturas necesarias de modalidad propias del sistema educativo español, permitiendo a los estudiantes obtener un doble reconocimiento de estudios con una titulación británica y española.

Los A-Level gozan de un gran prestigio en el sector universitario y la doble titulación abre un amplio abanico de posibilidades educativas, pues permite acceder tanto a universidades españolas (públicas y privadas) como británicas, europeas o estadounidenses.

Competencia lingüística alta en inglés

La lengua vehicular del centro educativo es el inglés y las asignaturas son impartidas por profesorado nativo altamente cualificado, permitiendo que los alumnos y alumnas alcancen un nivel excepcionalmente alto de la lengua anglosajona.

La inmersión lingüística que se implementa en el colegio busca desarrollar y potenciar la agilidad oral del estudiantado así como su confianza y naturalidad a la hora de expresarse en este idioma.

Aprendizaje personalizado

El bachillerato británico permite adaptar el programa de estudios individualmente a cada estudiante. Así pues, en International English School of Castellón, el alumnado cuenta con un plan de Bachillerato personalizado que ha sido diseñado en base a sus objetivos futuros, preferencias, intereses y aptitudes.

Los profesores, tutores y orientadores forman un estrecho equipo que trabaja a nivel individual con cada alumno y su familia. Desde ayudar al estudiante a decidir las asignaturas en las que quiere centrarse, hasta asistir en la preparación de las pruebas finales de acceso a las diferentes universidades y grados, el personal docente está presente a lo largo de todo el proceso.

Profundización en materias específicas

Los estudiantes que optan por cursar los A-levels se especializan en 3 o 4 asignaturas. De este modo, la programación para cada estudiante se centra únicamente en aquellas materias que escoge en función del grado que aspira a cursar en la universidad.

Este sistema ofrece una gran ventaja, ya que el alumnado puede centrarse en aquellas asignaturas que más le interesan y que mejor encajan con sus estudios futuros. Además, estudiar un número reducido de materias permite una mayor profundización en los conceptos en ambos idiomas, convirtiendo el aprendizaje en un proceso mucho más especializado y aumentando las posibilidades de éxito de los alumnos y alumnas.

Desarrollo de habilidades adicionales

A través del sistema educativo británico se incentiva a los alumnos a ser creativos, flexibles, abiertos, autónomos y prácticos. Una formación integral que apuesta por experiencias de aprendizaje rigurosas y relevantes que promueven el crecimiento personal y académico y el desarrollo de una variedad de habilidades adicionales.

Los A-Levels buscan fomentar el pensamiento crítico y analítico, motivando a los estudiantes a involucrarse en la investigación y experimentación, así como a resolver problemas, explicar sus razonamientos y presentar argumentos persuasivos.

Esta metodología facilita un proceso de aprendizaje profundo y mejora la capacidad de análisis, permitiendo a los alumnos aplicar los conocimientos adquiridos en el aula a situaciones de la vida cotidiana.

Preparados para los retos del futuro

International English School of Castellón prepara a los jóvenes para que logren adquirir una excelente competencia lingüística en varios idiomas, se conviertan en personas resolutivas, eficientes y socialmente responsables, sean capaces de pensar de manera crítica, y terminen su viaje educativo preparados para afrontar los retos del futuro.

Grandes resultados académicos con un 100% de aprobados

La promoción de Bachillerato de 2022 contó con un 100% de aprobados y una nota media de 8,9. Gracias a estos excelentes resultados académicos, los alumnos y alumnas del centro han podido acceder a algunas de las mejores universidades públicas y privadas del mundo.

Actualmente, hay exalumnos de International English School of Castellón que están cursando sus estudios en University of Cambridge y The University of Glasgow (Reino Unido); ICADE, Universidad Complutense de Madrid y ESADE (España); Erskine College (Estados Unidos); y Häme University of Applied Sciences (Finlandia).

Matrícula abierta todo el año

El plazo de matrícula en el International English School of Castellón está abierto todo el año. Las familias interesadas pueden concertar una visita personalizada donde podrán conocer mejor el sistema educativo británico, descubrir las instalaciones del centro y resolver sus dudas.

Además, durante la visita, el colegio se encarga de preparar un programa de estudio personalizado para cada estudiante. La cita previa se puede reservar a través de su página web o llamando al teléfono 964 26 12 41.

Contacto