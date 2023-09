"El máster permite aprender de investigadores punteros"

¿Por qué decidiste estudiar este máster?

Elegí el Máster en Química Sostenible con la perspectiva de futuro en mente. Una de mis posibilidades era adentrarme en el mundo de la investigación y este máster va en línea con la política europea de sostenibilidad y podría ofrecerme oportunidades excepcionales.

Además, durante mis estudios del Grado en Química siempre encontré una fuerte afinidad con la química orgánica. Por eso, uno de los puntos clave a la hora de elegir estudiar este máster era que incluyese una cantidad significativa de contenido en esta área. Esto me ha permitido profundizar en mi rama favorita y aplicar esos conocimientos en el contexto de la química sostenible. La combinación de pasión y alineación con las tendencias europeas de sostenibilidad hizo que este máster fuese una elección perfecta para mi desarrollo académico y profesional.

¿Qué te ha aportado?

Me ha permitido ampliar mucho mi formación, en especial en áreas menos exploradas durante el Grado en Química, como la catálisis heterogénea en uno de los institutos de investigación en catálisis más importante de Europa, el Instituto de Tecnología Química (UPV-CSIC). Por otro lado, las numerosas horas invertidas en el laboratorio han sido una parte integral de mi formación. Me han permitido obtener una destreza notable y una comprensión más profunda de la dinámica real del trabajo en un laboratorio. Un aspecto particularmente valioso ha sido la integración del enfoque de sostenibilidad en mi pensamiento químico. Ahora, al abordar cualquier problema o proyecto, considero no solo la eficiencia del proceso, sino también el impacto ambiental.

¿Qué aspectos destacarías?

Aparte del crecimiento académico, destacaría el carácter interuniversitario del máster. Existen dos períodos intensivos en los que los alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia vienen a la Universitat Jaume I y viceversa. Por ello tuve la posibilidad de aprender de profesores muy buenos de varias universidades diferentes. Para mí, personalmente, esta fue una experiencia muy enriquecedora.

¿Por qué lo recomendarías?

Recomiendo encarecidamente este máster a aquellos alumnos que buscan profundizar en los conocimientos obtenidos en el Grado en Química, en especial a aquellos que en el futuro quieran dedicarse a la investigación. Cambia radicalmente la perspectiva de cómo ve uno la química y se es más consciente del peso que tiene el impacto ambiental a la hora de desarrollar un proceso o una síntesis. Además, permite aprender directamente de investigadores de centros tecnológicos punteros de Europa, como el Instituto de Materiales Avanzados (INAM) en la Universitat Jaume I o el Instituto de Tecnología Química (UPV-CSIC).

¿Qué aplicaciones prácticas has encontrado?

Durante mi estancia en el Grupo de Química Sostenible i Supramolecular de la UJI, donde realicé el TFM, vi in situ cómo mis compañeros trabajaban en proyectos punteros relacionados con el almacenamiento de hidrógeno para futuras aplicaciones energéticas. También sé de proyectos muy atractivos relacionados con el desarrollo de materiales semiconductores con aplicaciones fotovoltaicas, robótica, etc., que tienen lugar en el INAM. El máster en Química Sostenible abre las puertas a poder dedicarte en un futuro a la investigación en este tipo de proyectos. Es presente y futuro.