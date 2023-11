Una garantía de futuro laboral en tiempos de incertidumbre como los actuales. Ese es uno de los sinónimos del Grado en Ingeniería Informática de la Universitat Jaume I, una titulación que cuenta con el sello de excelencia europeo Euro-Inf, en el marco del plan de aseguramiento de la calidad y la mejora continua que se sigue en la UJI. Esta distinción, que se renovará en el este curso 2023-2024, "garantiza el nivel de calidad de los estudios y se incorpora al expediente del alumnado, pudiendo ayudarle en la búsqueda de un trabajo tanto a nivel nacional como internacional", según concreta la vicedirectora del grado, Reyes Grangel.

Empleabilidad

No obstante y sin duda, la inserción laboral es un aspecto diferencial de la titulación. No en vano, la informática es el ámbito con mejor inserción laboral en España en tasas de empleo, contratación indefinida y afiliación a la Seguridad Social, según un reciente informe de la Fundación CyD. El perfil de la persona que se gradúa en Ingeniería Informática en la UJI en cualquiera de sus cuatro itinerarios (Ingeniería del Software, Sistemas de Información, Tecnologías de la Información e Ingeniería de Computaciones) es altamente demandado por las empresas. "Continuamente recibimos ofertas de trabajo que no pueden cubrirse con las promociones que acaban", constata Grangel.

Carácter práctico

La realización simultánea de las estancias en prácticas y los Trabajos de Final de Grado (TFG) es otro de los atractivos de esta titulación. Todo el estudiantado realiza una estancia de 300 horas en una empresa u organismo público o privado, realizando un proyecto informático. Durante el mismo, los estudiantes están cotutelados por la universidad y la empresa. "Las empresas participantes en el programa están muy satisfechas con los alumnos en prácticas", explica Grangel.

Competencias técnicas

Si bien en el grado el lenguaje informático vehicular es el Java, el alumnado se forma de manera que es capaz de adaptarse en un periodo relativamente corto a nuevos lenguajes o nuevas tecnologías, desarrollando aplicaciones en entornos distintos a los utilizados en el grado. Aparte de las competencias técnicas, se trabajan competencias transversales como la capacidad analítica y la resolución de problemas, o el trabajo en equipo y autónomo.

Un buen ejemplo de dichas capacidades es Miguel Pardo, quien asegura no poder estar "más agradecido" con su elección de este grado. "Durante mi formación, he tenido la oportunidad de profundizar en áreas que siempre me han fascinado, rodeado de profesionales altamente capacitados y en un entorno académico de gran valor. El grado me ha brindado no solo conocimientos técnicos, sino también habilidades prácticas", explica. Además, añade que "con la base que te proporciona tienes más facilidad para adquirir nuevos conceptos". Hoy compagina sus estudios de máster con un contrato de investigación en la propia UJI. "El proyecto se llama Sally y con él intentamos detectar la fragilidad en personas mayores utilizando cámaras 3D", explica. Haber tenido la posibilidad de iniciarse en el ámbito de la investigación, señala, "ha enriquecido aún más mi experiencia académica, formativa y profesional".