Ambas opciones están avaladas por altas tasas de rendimiento y éxito. En el caso del doble grado, la suma de las vertientes empresarial y jurídica se plasma desde las prácticas externas curriculares, con una amplia oferta de centros para su realización. Asimismo, se constata una elevada satisfacción del estudiantado con los programas de movilidad, así como una óptima cohesión interna del alumnado. Un profesorado altamente implicado, participante en proyectos de innovación educativa, junto con valores diferenciales como la formación multidisciplinar, elevan las expectativas de acceso al mercado laboral, por la unión de conocimientos de los ámbitos jurídico y empresarial. Trabajo en equipo, síntesis y argumentación, resolución de problemas matemáticos, interpretación de textos, solución razonada de conflictos o manejo de las TIC son algunas de las capacidades más valoradas por las empresas.

Titulado en 2023 en la primera promoción del doble grado, Juan Vicente García Ruiz valora "una formación multidisciplinar que me ha permitido desarrollar los conocimientos y las competencias para desarrollar puestos de responsabilidad en la empresa, una carrera en el ámbito jurídico e incluso para animarme a emprender", gracias a "una visión más amplia del mundo organizativo" desde ambas vertientes. Hoy, García trabaja en G&T 2007 Construcciones y entre sus funciones --RRHH, nóminas, tareas comerciales-- colabora en la planificación estratégica del marketing corporativo. Por ello recomienda estos estudios, tanto para trabajar por cuenta ajena como emprender.

ESTUDIOS: Doble Grado en ADE y Derecho y Grado en Derecho

CRÉDITOS: 384 (doble grado) y 240.

PLAZAS: 30 (doble grado) y 155.

SALIDA PROFESIONAL: Doble Grado: empresa, abogacía, procuraduría, consultoría, etc; y previa oposición, juez, notarías, etc. / Grado: abogado/a, procurador/a; asesorías, empresa, banca, oposiciones a juez/a, etc.