Saray Traver Tena, Pilar Gimeno Segarra i Nicolás Cabello Pérez acompanyen al president Esteban Gual Ibáñez al front de la comissió de la gaiata 6 Farola-Ravalet per a la Magdalena 2024.

Somni i orgull de Saray

Un somni». Saray Traver Tena veurà aquest dissabte complit el seu deler de ser madrina de la gaiata 6 Farola-Ravalet per a la Magdalena 2024 després de pujar al tro del sector en la seua gal·la de presentació al Palau de la Festa. Als seus 23 anys, té les coses clares. Estudia 2n de Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia a la Cooperativa Salus a Castelló, i, després de quatre anys a la comissió de Farola-Ravalet, aquest any s’embarca a l’aventura de representar a tota la seua gent. I li agrada «passar i gaudir de temps de qualitat» amb els seus amics i sens dubte, «ballar balls regionals de la nostra ciutat i de tota la Comunitat», una passió que té des de ben menuda, quan va començar als cinc anys.

Després d’un inici de curs fester a Castelló, on ja forma part de la cort de les 19 madrines dels sectors de la ciutat al cor de la reina Lourdes Climent, amb una Imposició de Bandes que va donar el tret d’eixida al cicle cap al tercer diumenge de Quaresma, ara venen els «nervis» de la presentació davant el sector i la ciutat al costat de Pilar Gimeno Segarra i Nicolás Cabello Pérez, els seus companys d’aventura aquest any.

Ella vol «gaudir-ho i viure-ho des d’aquest lloc tan privilegiat com és ser la màxima representant i compartir-ho amb persones que ja són família», assenyala, tot avançant que no es vol perdre res, vol retindre tot a la seua retina festera, i mantenir el pas ferm.

Espera «convertir cada acte en una experiència única i enriquidora , que segur que serà un any que no oblidaré mai», diu, tot especificant que, principalment, espera el moment ja de la Desfilada de Gaiates, eixe instant en què la màgia dels artistes gaiaters surt al carrer i la poden veure totes i tots els castellonencs, juntament amb els altres monuments de llum;i l’Ofrena a la Mare de Déu de Lledó, un dels actes més emotius i emocionants de la setmana gran, per la devoció de la ciutat i la seua pròpia, any rere any.

Tot i això, no es vol perdre «el Pregó, ja que a més d’anunciar que comença la nostra setmana més esperada, és un dia en què cada Magdalena es demostra que les tradicions de cada racó de la província estan més vives que mai».

De la vida al seu barri, el de Farola-Ravalet, destaca que «és un sector ple de vida tant en la setmana de Magdalena, com en el dia a dia». I per a ella significa «un orgull encara que també una grandíssima responsabilitat representar als joves del barri i la comissió, i lluir la banda blanca de la cort de Castelló i de la gaiata és un somni complert des de ben menuda». Un camí que demà comença després de la seua desfilada pel passadís central del Palau de la Festa del braç del president, Esteban Gual, que l’acompanyarà en aquest viatge per la història, l’orgull de genealogia i la festa plena de la Magdalena 2024.

Pilar, una balladora

Riallera, ballaora i amant de la pólvora, Pilar Gimeno Segarra, la madrina infantil de la gaiata 6 Farola-Ravalet per a la Magdalena 2024, no para en torreta. Als seus 10 anys, aquesta xiqueta, que estudia 5é de Primària al col·legi Nuestra Señora de la Consolación de Castelló, li encanta ballar, el que siga, però ballar, com ella mateixa explica, tot dient que en el seu temps lliure també li agrada «jugar» amb la seua germana «i les amigues», a més de «dibuixar, pintar i crear manualitats».

De jove carrera festera, Pilar és membre de la comissió de la gaiata 6 des dels 2 anys, i també pertany al grup de ball Escola de Dansa Castelló. Té, a més, l’honor de ser de la Reial Confraria de la Mare de Déu del Lledó «des que vaig nàixer», explica, i enguany la seua família ha estat «majoral de Sant Félix del Raval», una festa de carrer en la que no ha faltat a cap acte, bé com a madrina infantil de Farola-Ravalet, vestida amb la indumentària tradicional de castellonera; bé com a veïna del carrer i part activa de les iniciatives.

Rebosa il·lusió de ser madrina aquest any a la gaiata, i de formar part de la cort de la reina Vega Torrejón, però el que més goig li fa és «representar a les xiquetes i xiquets del meu sector i gaudir al màxim enguany al costat de la resta de representants d’altres sectors, de tota la ciutat».

El que vol és «viure més intensament les festes de la Magdalena que mai com una més i gaudir de cada acte al costat de la meva comissió, acte a acte, dia a dia, gaudint de la gaiata o de la programació general de la ciutat». I d’entre tota la setmana gran, els seus actes favorits són «la Desfilada de Gaiates, el Pregó Infantil i l’Ofrena a la Mare de Déu del Lledó». I no oblidem «veure les mascletaes». «És del que més m’agrada, amb la pólvora al cor des de ben prop», assegura.

No obstant això, espera «no perdre’s cap acte, ni un ni mig, perquè aquest serà un gran any, del que vull guardar amb cel a la memòria cada instant».

Nicolás, rialles ‘a go gó’

Ravaler de cuna, el jovenet Nicolás Cabello Pérez arriba a la presidència infantil de la gaiata 6 Farola-Ravalet amb honors i il·lusió, la que ja ha viscut en companyia de Pilar Gimeno, la seua madrina infantil; i de Saray Traver i Esteban Gual, els màxims representants del seu sector.

Ell, que als seus 11 anus ja en porta altres 11 en la gaiata del Raval, on estudia 6é de Primària al CEIPIsabel Ferrer, és un bromista de primera, segons conten al seu sector. I un futbolista en procés, des del seu equip Aleví del Promesas Castàlia, un esport que combina amb la pilota valenciana.

El que més il·lusió li fa del càrrec enguany és «poder compartir la presidència i gaudir de cada acte amb el meu pare com a president major». Això sí, espera «gaudir al màxim de la Magdalena 2024» des del seu càrrec, que li dona «l’oportunitat de menjar més coses, i fer nous amics amb els representants d’altres gaiates», amb qui s’ho passa «genial», diu.

Encara queda un llarg camí fins al tercer diumenge de Quaresma, però Nicolás ja pensa en el Pregó Infantil i en la Desfilada de Gaiates, sobre tot perquè es mostra el treball dissenyat per sa mare, l’artista Vanessa Pérez. «Espere no perdre’m res perquè vull viure-ho i gaudir tot amb molta il·lusió». I a la comissió, al ser «tanta gent i que tots ens portem bé, hi ha un munt de xiquetes i xiquets per a jugar i passar-nos-el bé».

Demà serà l’amfitrió al Palau i té clar que «una vegada acabem amb el formal ens posem a jugar i gaudir de presentació». I acaba amb un missatge per als xiquets que vulguen ser presidents:«Feu-ho, a les gaiates coneixereu molts xiquets i xiquetes per a jugar, coneixereu i viureu les festes des de dins i d’una altra manera, ja que la gaiata no és només festa en Magdalena sinó tot l’any».

Esteban Gual: «Cal recuperar les Festes de la Llum»

Setze anys com a president de la gaiata 6 Farola Ravalet donen una experiència que pocs presidents més assoleixen. Esteban Gual Ibáñez és un fester de pro, dels que estimen les tradicions i les saben transmetre. I ho fa des del coneixement de quasi dos dècades al sector, d’haver assolit el cap de la gaiata ben jove i després assumir el repte de presidir i renovar la Gestora de Gaiates de Castelló, a més de pertànyer a la Confraria Pau i Caritat i des de fa ben poc a la junta de la Real Confraria de la Mare de Déu del Lledó.

Al sector de Farola-Ravalet, la seua casa, aquest curs fester ja s’està preparant «amb molta il·lusió, i ganes de gaudir de la festa, de les activitats de la gaiata, i sobretot de compartir-la amb Castelló», diu.

I explica:«Seguirem amb la línia d’anys anteriors, realitzant activitats al cau, que obrirem a tots, a grans i xiquets, amb noves iniciatives per als joves i els més menuts». Unes activitats que, espera, compten amb l’escolta i ajuda de l’Ajuntament. «Només demanem que seguixca amb la predisposició i proximitat actual perquè siguen coneixedors de les inquietuds i possibles contratemps a l’hora de realitzar la festa per a Castelló, i que ens faciliten eixa feina», assenyala Gual.

Creu fermament en la gaiata, «un element diferenciador de la festa de Castelló a tot el món». «Som l’única festa que tenim un monument de llum i que representa la nostra tradició amb el seu significat del trasllat de la Magdalena a la Plana per a la fundació de la ciutat -afirma-. Poques festes compten amb monuments tan representatius i per això hauríem d’explotar-ho més, amb la llum com a element que ens dóna infinitat de possibilitats, com utilitzar les gaiates dins de grans espectaculos de llums a l’estil de Vigo o París, etc… Caldria recuperar i explotar el títol de Festes de la llum».

De moment, els seus monuments seràn «diferenciadors». El major, obra de l’artista Vanesa Pérez, que va guanyar el primer premi la Magdalena 2023, serà de tall clàssic però amb un disseny innovador; i l’infantil, de l’artista Jaime Ortiz, d’estil neoclàssic, està molt treballat i amb molts detalls.