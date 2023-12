L’Armelar rememora les grans festes i guateques de la història de la Pérgola

Glamur i boato màxims rememorant les grans vetllades de la Pérgola al Castelló del segle passat, des dels guateques de l’alta societat a les festes populars, amb música i balls en directe sobre l’escenari del Palau de la Festa, per a la gala de presentació de Paula Adell Sales i Carmen Paloma Ortega Tena com a madrines de la gaiata 4 L’Armelar per a la Magdalena 2024, acompanyades pel president del sector, Alejandro Miranda Sales. Va ser una nit especial per als comissionats, copresentada per Gonzalo Romero i Sergio Serra, en la que Bàrbara Breva va posar la nota musical, amb la col·laboració de Amics dels Gaiates; i El Cremaller i el Grup de Jota Aragonesa Sierra de Gúdar van representar el folklore més arrelat, repassant el significat del recinte del parc Ribalta per a la història i festa de la capital.

Vols conéixer els màxims representants de la gaiata 4 L'Armelar? Els comissionats Els portaestendards, Adrián Pérez Múñoz i Gabriel Alfonso Suárez, van encapçalar la desfilada festera, al costat de les col·laboradores Noa Pascual Soler, Edurne Hidalgo Martínez i Lorena Salines Canut. I van donar pas a les madrines del 2023, Laura Tomás Carceller, del braç del seu pare, Juan José Tomás;i Luna Robles Amate, que van cedir el seu tron a Paula y Carmen Paloma davant el món de la festa de Castelló. Abans, però, van imposar les bandes de dames de L’Armelar per al 2024, SofíaEixeres Montolio, acompanyada per AlfonsoBarreda Giner;i Beatriz Sales Ángel, amb Iván García Padial; la gaiatera major, Merche Cherta Parra, del braç de Eloy Rúa Gallego;i la gaiatera d’honor, Andrea Vicente Ribes, amb Jordi Francisco Torres. El futur de L’Armelar va estar representat per Leire Guadalajara Salines, acompanyada pel ser germà, Samuel José; les tres germanes Macarena, Carmen i Verónica Albiol Saera, i Carla Rubio Escriche. La gaiata, a més, va nomenar la regidora de Turisme de Castelló, Arantxa Miralles, com a Armelera d’Or 2024.