Aquestos són els màxims representants de la gaiata 8 per al 2024

Carla Collazos Rovira i Carla Ibáñez Fabra com a madrina i madrina infantil, respectivament; i Gerard Llorens Díaz com a president infantil, encapçalen la comissió de la gaiata 8 per a les festes de la Magdalena 2024.

Carla Collazos, el cor de la festa plena

Diuen que «de casta le viene al galgo», una dita popular que es poy aplicar a Carla Collazos Rovira, la madrina de la gaiata Portal de l’Om per a la Magdalena 2024. Filla de Lledó Rovira, madrina de la gaiata 14 i dama de la ciutat infantil en 1980 i major el 1991; neboda de la regina 1990, Mª José Rovira; i germana de Natàlia, regina del 2019; neta del prohom de la festa José Rovira; i filla de l’expresident, Raúl Collazos, ella va ser madrina infantil del sector el 2011 i regina infantil de les festes de Castelló el 2012, circumstància que assumeix amb «orgull i il·lusió». «Representar la gaiata que m’ha vist nàixer és tot un orgull, amb la mateixa il·lusió que quan tenia 8 anys, però, després d’haver ostentat tots els càrrecs possibles per a una castellonera, ho faig sent molt més conscient del que suposa el càrrec i amb més responsabilitat», assenyala.

El seu currículum fester és llarg. Als seus 22 anys, estudia 4t de Comunicació Audiovisual a l’UJI i creu que «com qualsevol jove de la meua edat, el més important ara són els estudis i en el meu temps lliure intente gaudir amb els meus amics i aquest any molt especialment intente aprofitar tots els moments que el món de la festa m’ofereix», explica.

Coneix les festes de la Magdalena com pocs a la seua edat, i, encara que li agrada viure-ho tot intensament», el que més il·lusió li fa de ser la màxima representar del Portal de l’Om «és poder tornar a gaudir de tots els moments viscuts fa ja 14 anys amb la comissió i que al costat de la meua família i en especial el meu iaio Pepe m’ha inculcat l’amor per les festes».

Crear moments inoblidables / En aquest nou madrinatge, Carla espera «gaudir al màxim de cada instant d’aquest somni i crear moments inoblidables al costat de tota la meua comissió i la resta de representants». «És molt dificil triar només un acte pero si em tinguera que decantar per algú sense cap dubte sería la Romeria, la Desfilada de Gaiates i l’Ofrena a la nostra Mareta», assenyala.

Del seu sector, destaca, «sobretot, que és un sector molt cèntric i un punt neuràlgic per a tots els castellonencs durant la nostra setmana de festes». «Gràcies a l’esforç any rere any d’aquesta comissió, la plaça Borrull es converteix en un dels llocs preferits pels ciutadans de la nostra ciutat i els visitants», explica la madrina.

Per a ella, «és un orgull tornar a representar al meu sector i compartir el any amb persones que ja van formar part de la meua cort infantil i a les que ja considere familia. Formar part com a madrina de la cort de la nostra regina Lourdes Climent m’ompli d’orgull ja que ja vam poder compartir la Magdalena 2011 com a dames de la ciutat infantils», assenyala la jove, que afronta un any «meravellós» que comença a caminar oficialment demà al Palau.

Carla Ibáñez, amb la festa des de la cuna

Neta eta i besneta de prohoms de la festa de Castelló, Carla Ibáñez Fabra viu la festa des de la primera fila de sempre Als seus 9 anys, estudia 4t de Primària al Col·legi Mater Dei de Castelló i, des que va nàixer, pertany a la gaiata 8 Portal de l’Om, de la que serà la madrina infantil per a la Magdalena 2024. Carla porta les festes a l’ADN, ja que el seu besavi, Carlos Fabra, va ser el primer president de Portal de l’Om, com el seu avi, José Alberto Fabra, que ho va ser de 1983 a 1986, any en què la seua mare, Begoña Fabra, va ser madrina infantil, i després, regina de les festes de la Magdalena en 2000.

Ella ho explica tranquil·lament, mentre assegura que li encanta passar temps «amb els meus germans i família». «Adore les meues mascotes (tinc un gos, una conilleta, i una tortuga) i gaudisc moltíssim practicant gimnàstica artística i ballet on ja fa alguns anys que em forme». Però, al seu cor, la festa de Castelló li pot, i assenyala que «ser la màxima representant de tots els xiquets del meu sector em fa molt feliç perquè he crescut amb totes les xiquetes que han tingut aquesta gran sort, observant-les amb admiració».

Aquest any espera «gaudir al màxim de tots els actes, moments i persones que vaja posant en el meu camí». «Espere que tot el viscut es quede en el meu cor per sempre i poder ajudar la nostra ciutat i les nostres festes a continuar inundant els carrers de música i llum». De la Magdalena, «tot» li fa festa, i no es perdria «res, perquè cada acte i cada moment en Magdalena té un sentit i un significat especial: la Romeria, el Pregó Infantil, els premis, l’Ofrena, el Vítol... i l’olor de pólvora, que m’encanta», diu. Ella, tota il·lusió, espera gaudir del camí, «amb tots»

Gerard Llorens, un judoka fester que gaudeix de la pòlvora

Té 9 anys, estudia 4t de Primària al Col·legi Gregal de Castelló, i aquest any serà el president infantil de la gaiata 8 Portal de l’Om. Gerard Llorens Díaz coneix, i bé, el món fester, perquè la seua mare, Jessica Díaz, ja va ser en 1999 madrina de la gaiata 17 Tir de Colom i dama de la ciutat el 2000, amb la mare de la seua madrina infantil com a regina. A més, la seua germana lnés va ser madrina infantil el 2017 i dama de la ciutat en 2018. «Sempre he format part de la gaiata», explica.

Diu que quan no està a l’escola o a la gaiata, practica «judo des de fa 3 anys i m'agrada molt». «Ja soc cinturó groc», diu. «També m'agrada molt jugar a la placeta amb els meus amics, a la Nintendo o veure yutubers», assenyala.

«Quan la meua mare em va dir que si volia ser president infantil de la gaita 8 em va fer molta il·lusió poder representar una comissió tan estupenda que m'ha vist créixer», explica, tot dient que «enguany, com a president infantil, el que espere és que sobretot, ens ho passem genial, i vull gaudir de cada acte, encara que hi ha vegades que estic molt cansat, però no m'importa, ja que les meues madrines i president sempre fan que somriga i m'ho passe genial». diu .

De la setmana gran de la Magdalena, es queda «amb la Desfilada de Gaiates per acompanyar el nostremonument pels carrers de Castelló i que tota la comissió major i infantil isquen junts». I «tirar coets amb els xiquets de la comissió i estar a la carpa jugant... Bé,d’eixa setmana m’agrada tot».

«No em vull perdre la primera mascletà, m'encanten, sobretot la que ens diu que la festa ja ha arribat. Tampoc em perdria la Romeria però eixe dia m'agrada molt pujar amb amics i família, i, clar, anar al meu sector, on ho passem genial; i la presentació, on sempres hi ha sorpreses», explica, il·lussionat esperant el seu dia.

Fernando Sos García: «La gaiata ens defineix com a festa»

Vinculat a col·lectius festers des de l’any 1977, Fernando Sos García engega el seu llarg camí fester com a membre de la gaiata 6 i després de dos anys va passar al món de les colles com cofundador de la Conlloga Xavaloies i a partir de l’any 2009 s’incorpore a la comissió de la gaiata 8 ocupant diferents càrrecs, a més de participar en les festes de carrer de San Fèlix de Cantalici, el IV Congrés Magdalener, i ser membre de Junta de Festes. Pare de la reina de 2014, Lara Sos Boix, és, des de 2022, president de Portal de l’Om.

«L’any es presenta apassionant i carregat de molta feina, amb l’esperit de renovació que tenen les gaiates,q ue fa que sempre s’estiga amb una activitat frenètica. Gaiata de mà, llibret, monuments, presentació... són exemples dels reptes que tenim tots els anys i que a Portal de l’Om encarem amb feina», diu.

«Enguany s’estan programant unes grans actuacions musicals a la plaça Borrull; i també la nostra tradicional despertà, que tots els matins recorrerà el sector. Igualment farem recorreguts amb xaranga i estem programant un dia amb jocs i teatre infantil», explica.

Per a ell, «la gaiata defineix la seua importància per ser l’element diferenciador de les nostres festes, són elements vitals per a la identificació de les festes de la Magdalena ací i més encara per al públic d’altres ciutats, per tant cal continuar treballant i potenciar la seua imatge donant-les a conéixer on siga necessari». I en això, l’Ajuntament ha de ser a primera fila», diu. «És veritat que enguany per primera vegada les gaiates de mà estan exposades permanentment a l’Ajuntament de Castelló , oficina de turisme del centre de Castelló i en l’oficina de turisme de la nostra estació de tren. Estem en el bon camí, però cal seguir avançant», assenyala.

L’any passat vam aconseguir «el segon premi en el monument gaiater i això va ser molt important per a la comissió», diu. «Enguany redoblarem esforços. Ja hem aconseguit el 1r premi de gaiates de mà, per la qual cosa estem il·lusionats. Les gaiates són disseny de Manuel Rodrigo, reconegut artista gaiater i alma mater al nostre Matadero».