Tornen les presentacions de gaiata. Aquest són els màxims representant de l'11

Després del parèntesi nadalenc, tornen les presentacions de gaiata al Palau de la Festa en el camí fins al tercer dissabte de Quaresma. Aquesta setmana és el torn de la gaiata 11 Forn del Pla, presidida per Lidón Andrés Balaguer, que compta amb el madrinatge de Mireia Muñoz Barrionuevo, i Leire Bort Peris i Javi Marín Hernando com a màxims representants dels xiquets i les xiquetes del sector.

Un any d’emocions per a Mireia

La madrina de Forn del Pla vol mantenir la tradició i la festa plena a Castelló per a que gaudeixquen les futures generacions

Un any ple d’emocions. Així espera que siga 2024 la madrina de la gaiata 11 Forn del Pla per al pròxim any fester, Mireia Muñoz Barrionuevo.Ella, als seus 19 anys, estudiant d’un grau superior de Educació Infantil al col·legi Sant Cristóbal, ja coneix el que suposa la vida al sector en la setmana gran de Castelló, al formar part de la cort de les festes del Grau en el 2019, amb un periode posterior marcat per la pandèmia que va fer que «no puguera eixir fins el 2022», explica. L’any següent ja va traspassar el seu orgull de genealogia a la gaiata 11, on va ser gaiatera d’honor, per assolir aquest 2024 el títol de madrina de tot el sector, al que espera representar «amb molt il·lusió i temple».

Mireia és una persona tranquila, a la que li agrada «passejar per la sorra de la platja i passar temps amb la família, divertint-nos amb jocs de taula o fent puzles». Encara que també li agrada «veure alguna película o sèrie».

Amb la il·lusió per senyera, la madrina de Forn del Pla vol «gaudir de les festes de Castelló d’una manera diferent, amb molta emoció i devoció a la Mare de Déu del Lledó», i, sobre tot, «compartir aquest any amb els meus Javi i Leire, president i madrina infantil». «M’agradaria que tot el sector visquera tots i cada un dels actes amb molta alegria i emoció, compartint-ho, a més, amb les madrines de les altres 18 comissions; i sobre tot, amb la meua cort», diu.

«El que més m’agrada és l’ambient de festa i de tradició que podem veure a tots els carrers de Castelló,

La jove madrina espera unes festes «a tope». «El que més m’agrada és l’ambient de festa i de tradició que podem veure a tots els carrers de Castelló, amb l’olor a pòlvora després de cada mascletà, o les llàgrimes de felicitat a l’escoltar el Pregó, o veure les caretes de goig dels més menuts el dia del Coso Multicolor, però, sobre totes les coses, l’Ofrena a la Mareta de Castelló, a la nostra patrona». Ella, no obstant, no vol perdre’s «res de res».«Tots i cadascun dels actes són importants, per a mi i, crec, per a tota a ciutadania de Castelló, perquè amb ells es transmeten les costums i tradicions de tot un poble», diu.

Mireia Muñoz coneix ja a la gent que l’envolta, en un sector que l’arropa, la mima i la cuida com a madrina. «Totes les persones que integren aquesta comissió són molt familiars, amables, i col·laboren en tot el que es necessite;és un sector molt tranquil, i molt involucrat a les festes, carrer a carrer, també a nivell de les festes de carrer de Castelló, on destacaria les de Santa Bàrbara a Sant Fèlix o Sant Roc», assenyala la madrina.

Per a ella, «representar a Forn del Pla aquest 2024 significa representar a les futures generacions de festers i festeres i continuar amb la tradició castellonera». Amb una banda blanca que porta «amb orgull» pel que significa:«L’esforç i dedicació de cadascú que fa festa a Castelló».

Leire, una festera amb bona lletra

La madrina infantil del sector del carrer Sant Roc viu emocionada i plena de joia la seua representativitat en un «any únic»

Estudiant model, treballadora nata i festera fins a la mèdula. Leire Bort Peris, màxima representant infantil de la gaiata 11 Forn del Pla per a la Magdalena 2024, és una jove artista del lettering, i, en el seu dia a dia, li agrada esforçar-se i ser la millor en els seus estudis de 1r de Secundària a Escuelas Pías de Castelló, en un any de canvi de l’escola a l’institut en el que cal superar-se i aclimatar-se, com ella ha fet, dins i fora de l’aula.

Als seus 12 anys, Leire pujarà aquest dissabte al tro infantil de Forn delPla amb tota la responsabilitat i orgull del món, en el seu primer exercisi fester a la 11, després del seu pas per la 4 L’Armelar i la 18 Crémor, on va estar vuit anys. «El que més il·lusió me fa és saber que represente a totes les xiquetes i xiquets de la gaiata, i fer noves amistats amb el madrinatge», assenyala la jove festera.

Ella, que asegura que, en el seu dia a dia té «molt poc temps», perquè té com a prioritat els seus estudis, fica el focus del seu «poc temps lliure» a «la família i al lettering, l’art de la cal·ligrafia». «Per a això sempre trobo una mica de temps lliure», emfatitza la jove.

«Vull gaudir al màxim aquest any, únic i inoblidable com a madrina»

Li encisa la setmana gran de Castelló i tot el que les festes comporten en el dia a dia de la ciutadania.Des de la tribuna que li ofereix ser la màxima representant del sector del carrer Sant Roc i Sant Fèlix, és clara:«Aquest any vull gaudir de tots els actes, i llançar molts petards, estant a les mascletaes a primera fila, per sentir la pirotècnia al cor, i, sobre totes les coses, eixir al Desfile de Gaiates, on mostrem el treball de la comissió de tot l’any ensenyant a Castelló els nostres monuments, que són l’esència i el fet diferencial de la nostra festa».

Ella, però, no vol perdre’s «res». «Vull gaudir al màxim aquest any, únic i inoblidable com a madrina», un exercisi en que cada dissabte ho passa «genial, ballant i ballant» al Palau.

Javi, de jugar al fútbol a la gaiata del seu cor

El president infantil vol gaudir de les festes des de primer línea amb el sector

Viu intensament cada moment de la seua presidència infantil al capdavant de les xiquetes i xiquets de la gaiata 11 Forn del Pla. Als seus 10 anys, Javi Marín Herrando triomfa en el seu sector amb el seu somriure, ficant-se a la butxaca a propis i extranys. Ell, que estudia 5é de Primària a Escuelas Pías, porta gairebé des de la cuna en el món de la festa, on va començar «fa vuit anys en gaiata 15 Sequiol, per a passar després a l’11 Forn del Pla», on aquest 2024 serà la màxima autoritat infantil de la mà de Leire Bort Peris.

A Javi li encisa jugar al fútbol, a més de ser un gran aficionat, que gaudeix amb cada partit que comparteix amb els seus pares, amics i companys. Però, a l’altra cara de la moneda, també li agrada "molt» estudiar, un context, el de l’escola, on és un alumne destacat.

"Tinc moltes ganes de que arribe ja la setmana de la Magdalena, per representar el sector per tot Castelló i lluïr la feina que han fet aquest hivern al Matadero"

I, ara, en la setmana en la que s’incorpora al tron de Forn del Pla en la seua gran nit al Palau de la Festa, ja li pica tot. «Tinc ganes de que arribe ja la presentació, per a gaudior del nostre dia al costat de tota la comissió, però també tinc moltes ganes de que arribe ja la setmana de la Magdalena, per representar el sector per tot Castelló i lluïr la feina que han fet aquest hivern al Matadero amb els monuments aquesta nova família tan bonica que hem creat».

Als seus 10 anys, gaudeix com el més menut (i el més major) «al Coso Multicolor, amb milers de confettis», però, sobre totes les coses, té ganes que arribe «la Romeria de les Canyes, i les mascletaes», on espera estar cada dia a primera fila. «Són dos actes especials de la tradició i la festa pirotècnica», explica el jove president, que ho passa «genial, jugant» cada setmana al Palau amb els companys. Aquest dissabte serà l’amfitrió.

Lidón Balaguer: «Les gaiates han d’exportar-se»

"La gaiata és l’element diferenciador de les nostres festes, i cal defensar-les i preservar-les al màxim». Aquestes paraules de Lidón Andrés Balaguer, presidenta de la gaiata 11 Forn del Pla, arrepleguen el sentir general del món de la festa de Castelló.«És important la seua projecció exterior, que les exportem i portem allà on calga per visibilitzar-les, ací, arreu d’Espanya o per tota Europa i més enllà, amb les gaiates portàtils, de mà o maquetes perquè ens coneguen internacionalment».

Andrés, amb quatre anys a la presidència, és comissionada primer i part de la junta directiva després de Forn del Pla, juntament amb la seua família, des de fa 18 anys; i té una gran experiència en el món fester, després de passar per la gaiata 14 Castàlia, on va ser membre de la comissió i madrina d’honor l’any 1993. A més, ha sigut majorala de les festes de Sant Félix de Cantalici en 2009/10 i clavària de 2019 a 2022; i és membre actiu de la Nova Escola des de la seua creació.

Amb aquest currículo fester, la presidenta de la gaiata 11 espera que 2024 siga «un bon any fester, on puguem gaudir plenament». Per al sector, ja estan «treballant» amb un programa d’activitats que «esperem que omplin la plaça Sant Roc durant tota la setmana, amb jocs infantils, concerts tots els dies, matí, tarde i nit, i un torneig d’escacs, a més d’activitats a la carpa», explica.

"Al sector, hi haurà concerts tots els dies, matí, tarde o nit, a més de jocs infantils, escacs, i moltes activitats per a tots"

I explica que aquest 2024, el monument de l‘11 «seguirà una línea clàssica, aportant noves tecnologies i nous materials, com ja estem fent en els darrers anys». La gaiata gran és obra de Sergio Godes Ortí, construïda per la comissió, igual que la dels més menuts.

En clau reivindicativa, la presidenta de Forn del Pla reclama que, a pesar de la reforma de la plaça Sant Roc per la zona de baixes emissions, l’entorn puga continuar sent un punt d’arrelament fester, i que l’eixida del Pregó i el Pregó Infantil, les Tres Caigudes i la Tornà, el Desfile d’Animació o la Nit Màgica, es puguen fer amb normalitat a futur». «I per a les gaiates en general -diu-, volem continuar sent part activa de les festes, anant tots, sectors, colles, ens... en la mateix direcció».