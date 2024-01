César Agut: "El Pregó de Castelló se canta desde el corazón, y yo lo pondré todo"

Comprometido con su ciudad como el que más, con un currículum festero, social y cultural como pocos en la ciudad, con vinculación, en su vida, desde el Grup Castelló al Millars, Dansants delCorpus, el Betlem de la Pigà, la Cofradía Hermandad Paz y Caridad y laColla de Dolçainers i Tabalaters, però, sobre todo, destaca su labor en Els Llauradors y en la Junta de la Reial Confraria de la Mare de Déu del Lledó, donde es secretario, entre muchas otras facetas. César Agut (Castelló, 1963), operador de planta en la Refinería de bp en Castelló, lo dice alto y claro:«2024 será un año muy especial en la vida, de ilusiones máximas cumplidas, pues seré el pregonero, el Acequier Major, de Castelló, mi ciudad;en la conmemoración del centenario de la coronación de laMare de Déu del Lledó, nuestra Mareta y patrona».

-Castellonero ‘de soca’ y con un currículum sin fín relacionado con el ‘món de la festa’ y a nivel social y cultural, explíquenos cómo empieza su fervor por este mundo.

-Pues empecé muy joven a sentir curiosidad. Allá por los 14 o 15 años entré en la gaiata 2, un año, por ver desde dentro qué era estar en un sector. Y porque creo que la gaiata es el centro de la Magdalena, y la Magdalena es la gaiata. Y después, siempre he colaborado con todos los sectores, entes y con la Junta cuando me lo han pedido. Yo siempre digo que, en mi casa, somos seis, mi mujer, Carmina; mis hijos Álex y Alonso;la Mare de Déu del Lledó y Castelló.

-Es la entrada en Els Llauradors la que marca un punto de inflexión en su ‘carrera’ festera, y es, en cierta manera, la antesala de su ilusión por ser pregonero, hasta este martes, cuando se empieza a cumplir oficialmente.

-Sí, en cierta manera, Els Llauradors marcan una etapa importante en mi vida, porque entro cuando falta Miquel Soler (se emociona), de la mano de Jovi Martí, que era de la familia que uno elige en la vida, y que faltó poco después... sin poder tocar juntos ni un minuto. Y con Luis Viciano y los compañeros, intentamos abrir nuevas puertas y horizontes.

-Hay una bonita historia vinculada a Els Llauradors y otra ocasión en la que se presentó para ser pregoner de laMagdalena... ¿nos la cuenta?

-Fue en el 50º aniversario, en 2018, que a mí me hacía ilusión ser pregoner ese año, por lo que significaba, pero no pudo ser. Y fue porque en Els Llauradors empecé a cantar, de la mano de Pepín Martín, que fue el que me lo propuso, el que me dijo: «suéltate, canta, sin vergüenza alguna». Y, tras el empujón, un lunes en la plaza Mayor, tuve que sustituirle por una afonía, delante de un público hasta la bandera. Y hasta ahora. Siempre digo que debuté directamente con picadores.

-Ahora toca cantar los versos de BernatArtola, en el primer día grande de las fiestas de ‘su’ Castelló. ¿Cómo lo afronta?

-Para mí, cantar el Pregó lo es todo. Sólo así lo puedo resumir. Significa cumplir una ilusión, un deseo de muchos años que este 2024 se hace realidad, un honor infinito. Y ha sido una sorpresa y un viaje personal, en el que me han apoyado mucho en casa, los amigos, y muchas personas de mi entorno para dar el paso. Pensé:«Que sea lo que la Mare de Déu quiera». Y sé que otros que me hubieran animado y ya no están lo verán desde otra tribuna, y me acompañarán.

-¿Cómo recibe la noticia?

-Estaba en una reunión de la Confraria de la Mare de Déu del Lledó en el Grau, cuando me llamaron de un número desconocido... que resultó ser la alcaldesa. Me dijo:«Eres el pregonero de la Magdalena. Enhorabuena». Me temblaron las piernas. Tengo mucha ilusión y ganas de cantar el Pregó, de vivir la experiencia, única, que todos coinciden que es impresionante.

-¿Se lo sabe?

-De principio a fin.Me lo sé de memoria. El Pregó se canta con el corazón, y yo pondré todo mi corazón el próximo 2 de marzo. También digo que es un texto que es mejor cantar con el pergamino en la mano, leyéndolo. A veces me sorprendo entonándolo.

-¿Cómo se lo va a preparar?

-Esta misma semana empiezo la preparación con el barítono castellonense y pregonero del 2014, Pedro Quiralte, que me ha ofrecido su maestría. Y sus consejos de cómo respirar, guardar la voz, entonar... serán cruciales. Y quiero, unos días, antes, que me presenten al caballo que voy a montar... por primera vez en mi vida.

-¿Dónde le hace más ilusión cantar el Pregó?

-De las seis paradas, creo que la primera, en el Forn del Pla, es la que rompe el hielo, los nervios, y te dice que no hay vuelta atrás. La de CardonaVives, frente a su creador;y en la Puerta delSol, frente al Real Casino, con la presidencia, la familia... es inexplicable. Pero para mí, la avenida delRey, frente a la reina, es el más emotivo, el último. Y, en todo el camino, notar el sentir de Castelló al Pregó.