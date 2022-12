Els fruits del treball

L’any 2022 ens ha portat a Almenara la resolució de tres demandes històriques de la localitat, com són la finalització de les esculleres de la platja Casablanca, la remodelació de l’escola i per últim l’ajuda econòmica per començar a restaurar el nostre emblemàtic Castell, començant per l’Agüelet. Aquestes demandes s’han aconseguit a través d’un gran esforç i molt de treball que hem realitzat, i que per fi, ha donat el seu desitjat i esperat fruit.

I tot açò arriba en el marc d’una legislatura on es vam topetar als nou mesos de començar de manera inesperada amb una pandèmia que ho va paralitzar tot: la vida, l’economia i les administracions. Però aquest equip de govern que encapçale va creure en el futur i malgrat la pandèmia vam seguir treballant sense fer soroll i de manera respectuosa i seriosa, com es sol dir, amb el pic i la pala per a buscar la consecució dels objectius. I aquest treball constant, està donant els seus fruits. I ara que hem eixit de la pandèmia, en 2022, podem vore com a la nostra platja Casablanca, des d’aquest estiu llueixen les esculleres que feia trenta anys que esperàvem i que ens protegeixen dels temporals i en el futur impulsaran la nostra platja, gràcies a la implicació del Govern d’Espanya. També podem vore com els xiquets i les xiquetes, des d’enguany gràcies al pla Edificant de la Generalitat, poden ja gaudir d’unes noves i remodelades instal·lacions al col·legi, deixant arrere els problemes i la falta d’espai existent. Un treball difícil I en quan a patrimoni, la gran aposta per restaurar el nostre Castell, amb l’Agüelet i l’Agüeleta. Un treball difícil que va començar amb totes les tasques prèvies per a poder canviar la titularitat dels mateixos, cosa que va succeir a novembre de l’any 2018. I quan va estar tot clar, es va fer el pla Director, i ara, en 2023, començarem a actuar gràcies a l’ajuda de la Generalitat Valenciana amb la primera fase de la restauració del Castell que ens han concedit aquesta setmana. L’actuació es completa amb la recuperació de les restes de la línia XYZ amb tres fases d’obres ja realitzades i acabades, formant el Conjunt Memorial de Darrere del Castell. L’any 2022 ens deixa tres grans objectius complits: Les esculleres, l’escola i l’inici de la restauració del Castell. Però açò no acaba ací. Nosaltres seguirem treballant i esforçant-nos per aconseguir més per a Almenara. Alcaldessa d’Almenara