El Imperio romano

Lo primero que hago cada día al despertar es mirar si los cataríes han devuelto ya el Mundial. Deben de estar a punto, deben de estar eligiendo las palabras exactas, porque después de tres derrotas en tres partidos motivos no les faltan: pueden decir que prácticamente no lo han estrenado y que esto del Mundial no era lo que esperaban, pueden llamar a la FIFA y decir ‘oigan, que lo hemos pensado mejor, que por las tardes nos viene fatal, que pensábamos que esto nos iba a gustar más, os devolvemos el Mundial porque está casi nuevo y aún estamos en plazo, y encima nos habéis pillado con lo de los derechos humanos, que creíamos que no os ibais a dar cuenta, que nos habían dicho que los del fútbol erais los más tontos, pero ahora resulta que estamos eliminados y nos habéis cazado, todo mal: nos volvemos al motor, al atletismo, al ciclismo o al balonmano, que con eso no se queja casi nadie, nos volvemos a lo de invertir en multinacionales, a lo de hacer negocios con vuestros gobiernos, que con eso no pasa nada, pero lo del fútbol ni de lejos, con el Mundial de fútbol nos habéis timado, que encima tenemos aquí ahora a un montón de argentinos que se están poniendo superpesados’.

