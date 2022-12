Una frase hoy caída en desuso es de bóbilis, bóbilis. A mi siempre me hizo mucha gracia y ello desde niño que la conozco. El Manitú de la Real Academia española recoge la palabra como perteneciente al lenguaje vulgar, por más que no faltan comparecencias de la misma en el habla culta. Este modo adverbial significa, según el Diccionario, «de balde, gratis», «de aquella manera», «sin reparar en nada», «sin trabajo» y «aquí me las den todas». Con todo diré que el número de sinónimos no se acaba con los referidos. Bien por el contrario, hay muchísimos más.

La expresión es una deformación de la forma latina vobis, vobis que solía emplearse por los que daban limosna a los mendigos. Extrae José Mª Iribarren una frase del Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (parte 1ª, cap.30) en la que Sancho le dice a su señor: «Cásese, cásese luego... y tome ese reino que se le viene a las manos de vobis, vobis». A más abundamiento, el lexicógrafo Clemente Cortejón supone que diría asimismo de vobis, vobis. Pero al parecer, por el contrario, según opiniones posteriores no es esta la forma dialectal oportuna. En efecto, el cervantista Diego Clemencín, comentando esta expresión, da por bien cierto que el original de la colosal novela de Cervantes, diría de bóbilis, bóbilis, locución muy en boga en aquel Siglo XVI de Felipe II, en que no se ponía el sol en los dominios de las Españas. Según otro origen de la palabra bóbilis, etimológicamente podría proceder del adjetivo bobo procedente del latín balbus, que quiere decir balbuciente. Es decir, de hablar torpe y embrollado. No me disgusta esta acepción que me encaja al dedillo con la sinonimia «hacerse el bobo», que, en verdad me parece oportunísima. Cronista oficial de Castelló