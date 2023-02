Noves energies i bons resultats

El passat 25 de gener, el síndic adjunt de Compromís a les Corts i figura política de referència, Vicent Marzà, va vindre a Almassora per dialogar amb els veïns i les veïnes. I ho va fer acompanyat per l’equip del nostre pròxim alcalde, Julià Gómez, del qual forme part. Vam parlar sobre energia, sobre educació, sobre ocupació i sobre tots eixos temes que, de veritat, són importants en la vida diària.

Marzà va destacar la inversió de Compromís en infraestructures educatives a Almassora, els 30 milions d’euros que ens faran passar de ser un dels pobles amb més aules prefabricades a no tindre’n cap i suposen la despesa més gran feta per la Conselleria en la història al poble. A més, vam abordar el nostre projecte per ampliar les comunitats energètiques locals i anar més enllà dels 500 metres (limitació establida per l’equip de govern d’Almassora), com fan altres municipis on governem. I va corroborar la viabilitat de la nostra proposta d’estendre les comunitats energètiques a totes les zones del poble, també a la mar, per reduir la factura de la llum a totes les famílies.

Una altra de les qüestions que va destacar Marzà és la reducció de les xifres d’atur. Les polítiques progressistes a la Generalitat han fet que en 2022 s’hagen creat més de 102.700 llocs de treball, el major augment de tot l’Estat. La tercera part dels llocs de treball creats a l’Estat ha sigut al País Valencià i per primera volta superem el milió de dones que treballen. Els programes ocupacionals que desenvolupa el Labora, dirigit pel també company de Compromís Enric Nomdedeu i les polítiques que impulsa Compromís a la Generalitat des de les diferents àrees donen molt bons resultats.

Però hem de seguir treballant. Cal posar fi a l’infrafinançament al qual ens condemna l’Estat. Cal un tercer Botànic i que Almassora recupere les polítiques d’esquerres. Fa falta un canvi de govern a Almassora per seguir millorant, noves energies que transformen el nostre poble i milloren la vida dels veïns i les veïnes. S’ha demostrat sobradament que són necessaris governs progressistes que facen que totes les persones tinguen oportunitats laborals i cada vegada més i millors serveis públics, puguen pagar menys pels serveis bàsics i l’energia, respiren un aire més net i, en definitiva, visquen millor.

*Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora