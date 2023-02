El apocalipsis que no llegó

Hubo un tiempo en que a Almassora iba a llegar el apocalipsis. Los mensajes del miedo de la oposición se referían a «dos ayuntamientos» que, a su parecer, íbamos a acabar con la vida como la conocíamos. Una legislatura después el lema ha desaparecido, fruto del fracaso del propio mensaje, como fracasará el escenario del miedo que extienden mientras se dan de bruces contra la realidad.

Lo cierto es que tuvimos días muy malos, horribles, por la pandemia, pero Almassora estuvo antes y está después, y está mejor pese a que le pese a la oposición. Sin ir más lejos, esta semana he firmado el acta de recepción de las obras del colegio Riu Millars. El alumnado disfruta de un centro que ha costado 5,3 millones de euros para dejar atrás 60 años de actividad en el viejo colegio. Al PP no le debió parecer tan viejo porque no votó a favor de esas obras en el salón de plenos, que es donde de verdad se toman las decisiones y no en las redes sociales.

Aprendices de influencers

Los mensajes del miedo de los aprendices de influencers ya calan poco en Almassora. Nuestra llegada al equipo de gobierno no ha supuesto que perdiéramos tradiciones, ni barrios enteros, ni toros, ni nos han invadido hordas de separatistas ni tenemos un okupa en cada casa. Lo cierto es que hemos perdido barracones en los colegios y hemos ganado vecinos en el censo, que es lo que demuestra que hay más gente que antes que quiere vivir aquí.

Porque una cosa es el discurso catastrofista de Facebook y otra son los datos: Regina Violant (2020), peatonalización de la Vila (2020-2021), derribo del Grupo B (2021), bulevar San Jaime (2021), Trinquet Antoniet d’Almassora (2022), compra de los terrenos de la pantalla acústica (2022), colegio Riu Millars (2022-2023)... No quiero aburrirles porque la lista de 2023 continúa y las obras son visibles en los colegios Santa Quitèria, en el barrio de Corell, en el mirador del Millars, en la avenida Castelló y en tantos otros puntos que hasta el mayor triunfador de las redes sociales pincharía en likes.

Alcaldesa de Almassora