Asfixia a los más vulnerables

Venían a rescatar personas y están abandonándolas. Más de 140 trabajadores de Afanias Castellón, la organización sin ánimo de lucro que atiende a personas con discapacidad intelectual, llevan sin cobrar desde el pasado mes de diciembre porque la Generalitat valenciana de Ximo Puig y Mónica Oltra, y su sucesora Aitana Mas, no pagan las subvenciones que tienen comprometidas. Tres meses de retrasos.

Hasta casi 400 usuarios son los que dependen del trabajo de la entidad, pacientes que necesitan de la labor de Afanias para seguir con su aprendizaje personal, familias que necesitan del trabajo de la oenegé para poder conciliar y poder seguir con su vida personal y profesional, colaboración público privada que posibilita que las personas más vulnerables tengan una calidad de vida óptima, una atención que ahora mismo solo puede prestar en este apartado Afanias, dado que la propia Conselleria no cuenta con los recursos necesarios, y que sería imposible sin el compromiso con esta ciudad y esta provincia de la entidad social.

Servicios indispensables

Es inaceptable que el gobierno valenciano esté asfixiando a las entidades sociales del tercer sector que están llegando donde la administración no llega, prestando servicios indispensables a las personas más vulnerables. El tripartito de PSOE, Compromís y Podemos, en el Ayuntamiento de Castellón y en la Generalitat, dice estar al lado de las personas, pero si continúan sus impagos se pone en peligro la prestación de servicios a los más vulnerables.

Lo vemos con Afanias. Pero también con la orden de desahucio de Provida, que atiende a familias en situación de riesgo de exclusión, muchas de ellas mujeres con bebés a su cargo y víctimas de violencia de género, y a la que la Conselleria quiere retirar el permiso para usar la sede que actualmente disponen. Lo vimos con el cierre de la Casa Cuna y de la Guardaría Infantil de la Fundación Caja Castellón, que contaban con el respaldo de la Generalitat y el propio Ayuntamiento de la ciudad. Y también lo vimos con el cierre del Centro de Acogida de Menores de Penyeta Roja. Recursos que se han perdido, y que no se han compensado con otras alternativas. El autodenominado gobierno de las personas, una y otra vez, dejando de lado a esas personas.

Listas de espera eternas

Faltan centros de día para personas dependientes, faltan plazas de residencia para personas mayores, área en la que no se ha creado ni una sola nueva unidad en nuestra capital, y las listas de espera de dependientes siguen siendo eternas, entre otros muchos problemas, que no se atienden por parte del Gobierno de Ximo Puig, y de los que tampoco ha dicho nada la alcaldesa, que mira para otro lado, demostrando que es más socialista que defensora de los intereses de los castellonenses, en favor de los cuales, una vez más, no alza ninguna voz.

Tienen nuestro apoyo sin fisuras a su justa reivindicación. Exigimos el pago inmediato a todas las entidades sociales a las que la Generalitat debe dinero. El dinero debe llegarles en tiempo y forma para poder mantener la calidad del servicio, de lo contrario, centenares de personas corren el riesgo de quedar desatendidas. Es cuestión de voluntad política y de prioridades. Y esta lo es.

Candidata del PP a la alcaldía de Castellón