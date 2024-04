Reconeixement d’innocència

Potser fora hora de restituir la honorabilitat personal i política d’Alicia Brancal, Enric Nomdedéu Nomdedéu i Mónica Oltra, doncs s’ha demostrat que eren innocents de totes les acusacions. Són aquelles persones que abandonaren el seu compromís polític per causa d’infàmies, vessades únicament per eliminar-los políticament per aquells que els consideraven enemics.

Vosaltres els vau abocar a desaparèixer, eixiu ara als cantons i pregoneu, a tothom que vulgui escoltar, la seva innocència. Doneu a conèixer els noms dels falsaris, dels malvats, venuts i pagats pels partits polítics aliens a la democràcia; mitjans de comunicació incerta imanipuladora; institucions judicials que, amb qualificacions jurídiques-penals insostenibles, col•laboraren en l’ofensa personal i política.

Otros artículos de Paco Navarro VENTAR I ESCAMPAR EL POLL El centre i les perifèries

Poc honorable

El president de la Generalitat valenciana no té ni molt ni poc d’honorable. Un personatge trepa, parit políticament per un delinqüent condemnat a presó. Una carrera política ajudada a pujar per delinqüents reus de delictes de suborn, frau, tràfic d’influències, i altres.

President regional d’un partit que si açò fora una democràcia com cal ja estaria dissolt. Diu que «respecta les decisions judicials». Sols mancaria, que no ho acceptare, però no actua en conseqüència demanat perdó als perjudicats inclosa la jove extutelada i manipulada per que, són ells els que haurien de demanar perdó, anant a genollons. Com se pot ser tant indigne i mesquí ?

És cert que l’alba esclatarà i la primavera florirà, però mentres no canvie la dreta miserable la sequera política que envolta al País Valencià, persistirà, igual que perdurarà la guerra judicial iniciada per a liquidar idees i trajectòries polítiques de persones.

Deuria ser un delicte de conseqüències penals, iniciar investigacions judicials prospectives recolzades amb especulacions, articles de premsa o sospites. No és admissible que fer-ho no tinga conseqüències per a qui ho inicia, ho admet judicialment, encoratja, o, ho manté judicialment. Fer informes policials falsejats, també deuria de ser delicte i motiu de cessament de la funció pública.