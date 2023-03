Aval a la gestió de fons europeus

Una auditoria recent del govern d’Espanya, els resultats de la qual s’han remès al consistori per part del Ministeri de Política Territorial en un informe oficial, avala la bona gestió dels fons europeus a Borriana.

La verificació realitzada pel Ministeri de Política Territorial el 20 de gener passat sobre l’ús per part de l’Ajuntament dels fons europeus destinats al municipi en el Programa operatiu pluriregional Feder i en les Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (Edusi), de diferents operacions realitzades en el municipi per un import superior a 4 milions, ha conclòs que el municipi ha executat els projectes de manera satisfactòria i sense incidències.

En l’auditoria han comprovat diverses actuacions realitzades en el municipi de foment de la mobilitat urbana sostenible, que comprèn entre altres projectes el PMUS, el carril de ciclovianants del Grau o la realització d’aparcaments i accessos a l’estació ferroviària. També el condicionament de la xarxa de museus de la ciutat com ara l’entorn de Sant Blai, el Refugi Antiaeri o la rehabilitació i posada en valor de les restes arqueològiques del jardí de l’Hospital de Sant Blai. A més d’actuacions de regeneració física i econòmica de la ciutat entre les quals figuren l’elaboració d’un diagnòstic de barri a la Bosca, les obres de regeneració dels espais públics en la Bosca o la reforma del nou edifici de Serveis Socials i CAISS.

L’impuls a la modernització

Les inspeccions que hem rebut en relació al bon ús dels diners públics, transparència i alt compliment dels objectius han posat en relleu que les inversions dutes a terme pel govern local amb fons europeus han merescut el reconeixement i la valoració positiva i que fan que Borriana haja obtingut la confiança d’Europa. Aquest treball de fiscalització avala que des del govern municipal els hem traslladat a una realitat tangible per a la ciutadania amb els beneficis i l’impuls a la modernització que suposa i, fins i tot, va més enllà amb la millora dels objectius amb aportació econòmica pròpia.

A Borriana s’ha licitat la pràctica totalitat del pressupost dels projectes Edusi, s’ha adjudicat el 75,2%, s’ha pagat el 58,3% de les quantitats totals i Europa ens ha ingressat el 22,7% de la part que li correspon, és a dir 1.135.000 euros dels 5 milions que haurà d’ingressar.

Aquest treball de verificació ens estimula a seguir avançat per a posar Borriana on es mereix. Ara la nostra ciutat és respectada entre altres qüestions per la gestió econòmica, no sols per estar sanejada o per captar projectes d’inversió, sinó pel bon ús dels diners públics, perquè ens importa l’eficiència i la transparència de les inversions municipals. El nostre objectiu sempre serà que els recursos públics s’invertisquen únicament i exclusivament en el benestar i la millora de les condicions de vida de la ciutadania.

Alcaldessa de Borriana