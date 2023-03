Esperant ‘Godot’

Ahir tècnics de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives van visitar les noves instal·lacions de l’edifici que albergarà els Serveis Socials municipals, una visita imprescindible per a obtindre l’autorització de la Generalitat que reconeix que el centre reuneix els requisits i condicions per a obrir.

Una obertura esperada i dilatada en el temps a causa de retards en el final d’obra i també en procediments i tràmits dels permisos i autoritzacions que s’han retardat excessivament. Tot després d’un llarg procés de peticions i gestions des de 2012 que va finalitzar amb la signatura, a finals de 2019, de l’acord de cessió d’ús de l’edifici per a 30 anys per part del Govern d’Espanya a favor de l’Ajuntament de Borriana, un requisit clau per a rebre els diners dels Feder per a la rehabilitació de l’edifici.

Ara, només hem de confiar que la resolució de la Generalitat no s’allargue més. Perquè l’absurd és que cinc mesos després d’haver acabat l’obra i amb l’equipament, seguim esperant l’autorització per a fer el trasllat i poder estrenar un edifici totalment renovat per l’Ajuntament de Borriana, després de les obres de condicionament de l’antic ambulatori del carrer València.

Un trasllat que suposa la reubicació i concentració dels Serveis Socials municipals en un edifici modern, eficient i amb molt d’espai, en què es comparteix una part amb l’Oficina d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS).

Unes infraestructures totalment necessàries per a concentrar els serveis dispersos i acabar amb la provisionalitat d’unes dependències actuals deficients per a situar els Serveis Socials en un únic edifici amb una imatge digna i renovada i, alhora, que oferisquen uns serveis més moderns, professionals, pròxims i inclusius per a la ciutadania, que suposa una millora considerable de les condicions per al personal i els equips professionals.

El barri la Bosca

A més, compleix amb l’objectiu de revifar i dinamitzar l’entorn del barri la Bosca, juntament amb el recent inaugurat bulevard i altres accions estratègiques al barri, amb la finalitat de progressar i incidir positivament en la gestió de les necessitats socials de Borriana.

Les obres de reforma de l’edifici han suposat una inversió d’1.710.000 euros i l’equipament i mobiliari, de 132.000 euros. L’actuació ha estat cofinançada al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder), en el marc de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (Edusi) del Programa Operatiu de Creixement Sostenible.

L’edifici, en ús fins a 2003, es va abandonar totalment, excepte la part d’oficines de l’INSS. Amb l’entrada de la corporació de 2015, vam mamprendre la reivindicació i vam realitzar contactes permanents i efectius per ampliar a 30 anys el període de cessió. A pesar de tots els entrebancs, Borriana tindrà un edifici modern, eficient i actual per als Serveis Socials del segle XXI de forma imminent. Enhorabona a tota la ciutadania.

Alcaldessa de Borriana