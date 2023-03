Hui acomiade el mes de març, el primer trimestre de 2023, amb més inversions en marxa que algunes legislatures completes del passat. Ben pagats estem d’haver aconseguit en estos tres mesos la fi de les obres de l’avinguda Castelló (la primera fase, més endavant continuaran fins a completar la carretera), certificar més de la meitat de la construcció del col·legi Santa Quitèria (mudança aquest proper estiu), avançar el circuit de bicicletes de Fàtima o rebre l’ok de Costes per tal d’executar el passeig de Vora Riu.

I el que ara el Partit Popular diu que és la pluja de milions, no és més que treball per tal d’aconseguir fons que continuen transformant Almassora. El repte és gran i continuarà la pròxima setmana amb l’aprovació de l’expedient de les obres de l’IES Falomir. Un ple extraordinari el dilluns obrirà el camí a la licitació i l’adjudicació dels treballs per a l’obra més cara de la història del nostre municipi. Esperem que tota la corporació municipal se sume a un projecte més que apassionant.

Tres col·legis nous

Així acabarem l’actual legislatura amb tres col·legis nous i la licitació d’un institut. Sí, tres col·legis. I de veritat, no de barracons. I la propera, si tenim la confiança del poble d’Almassora, farem realitat eixe espai per a estudiants ESO, Batxillerat i cicles formatius en un centre eficient, modern i per fi sense aules prefabricades.

És el temps de l’educació pública de qualitat en espais de qualitat. I ho és també per a l’esport d’Almassora. El concurs d’idees del pròxim pavelló polifuncional obri el termini per als gabinets especialitzats en el disseny d’infraestructures d’aquesta envergadura. Ni més ni menys que sis milions d’euros permetran la construcció de l’edifici annexe a la piscina municipal on fer realitat els somnis dels clubs i esportistes locals, a més de crear un nou espai per a actes multitudinaris. Projectes de present i futur per a continuar treballant per Almassora els pròxims anys amb molta més força.

Alcaldessa d’Almassora