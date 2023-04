Seguim fent poble

El 28 de maig seran les eleccions i com sabeu em torne a presentar a l’alcaldia de Borriol per continuar millorant el nostre poble. És hora de fer balanç.

Després de molts anys veient una estructura inacabada que feia mal als ulls en la principal artèria de comunicació del poble hem inaugurat l’Espai Sociocultural Els Llavadors que conté la Biblioteca Municipal, l’Arxiu Històric, l’Espai Jove i un soterrani multidisciplinari per al teixit associatiu del nostre poble.

Al llarg d’enguany haurem reduït el deute dels préstecs a zero, que ascendien a més de 3,5 milions, adquirits el 2009 i el 2012 per al pagament de factures a proveïdors a causa de la mala gestió dels equips de govern d’aquells anys.

Hem fet realitat l’educació gratuïta per a les xiquetes i xiquets de Borriol amb l’adequació de les aules, que han permés començar aquest curs amb unes aules adequades a la seua edat i gaudir d’una educació pública i gratuïta.

Hem tret profit al centre històric amb moltes accions com l’elaboració del Catàleg de Proteccions en la seua secció de patrimoni cultural, la publicació del Manual de Bones Pràctiques Constructives del Centre Històric i la creació d’una línia de subvencions per a la restauració de façanes i cobertes, entre altres.

Estem treballant en els tràmits per a la construcció d’un centre de dia. Aviat obtindrem la delegació de la competència per a poder licitar les obres i la seua posterior execució.em potenciat la gastronomia de proximitat i els productes tan nostres com les olives trencades i la garrofa amb la Creació de la Mostra de les Olives Trencades i la Garrofa.

Hem impulsat la creació d’una comunitat energètica per donar a conéixer els avantatges d’aquest model així com hem canviat a la tecnologia LED les lluminàries dels carrers del nucli urbà. També hem procedit a bonificar l’IBI dels immobles amb sistemes elèctrics o tèrmics d’energia solar.

Hem millorat els camins del nostre terme i hem impulsat el comerç local amb el mapa de comerços o el mercat de Nadal, entre altres avanços.

Alcalde de Borriol