Dioses, risas y marmotas

No sé si acordarme de la película El cartero siempre llama dos veces o invocar un clásico del refranero: «El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra». Pero me temo que todo se queda corto. Los fuegos artificiales de esta Semana Santa con el ya famoso gag de TV3 sobre la Virgen del Rocío nos trasladan a un día de la marmota, en el que los astros se conjuran para transmitirnos la cansina sensación de déjà vu. Lo malo es que no son los astros quienes difunden la marca indeleble de este tiempo: encabrona que algo queda. Porque, además, este caso reúne los mejores ingredientes para un buen potaje de mala hostia, nunca mejor dicho: la religión católica, los límites del humor, la ofensa, la libertad, los tópicos… y la política.

Derecho a ofenderse

Vaya por delante que, si reclamamos altura de vuelo para la sátira, debemos admitir también el derecho a ofenderse. Pero estoy seguro de que sin el afán recaudatorio --de votos-- que preside cualquier campaña electoral no tendríamos tanto ruido. Y un buen rasgado de vestiduras desde Andalucía con Catalunya en el radar sigue dando buenos rendimientos en Bolsa. En la bolsa donde cotizan los tópicos y la mala baba, se entiende. Por eso me encantó un titular de El Mundo Today --¡qué buenos son estos tíos!-- que decía: «Acusan de andalufobia a la Junta de Andalucía por condenar a Doñana a la desaparición». Y por eso me encantó aún más que Nieves Concostrina --¡qué grande también!-- desempolvara la historia de la película Rocío, secuestrada en 1981 --sí, en plena democracia--, en la que se narra el origen de este fervor religioso, se destapa el negocio que ha generado a lo largo del tiempo y se explica cómo en 1936 los franquistas fusilaron a un centenar de almonteños que no eran precisamente devotos. He sido testigo de algunos improperios que le han llovido estos días, pero también de la ola de agradecimiento de un montón de andaluces que, o no sabían nada de esto, o están hartos de pasar por lo que no son. Y a los que intuyo que se la sopla si en TV3 hacen chistes de la Virgen o del sursuncorda.

