Hoy, 23 de abril, fecha coincidente con la muerte de dos de los mejores escritores de la historia, Miguel de Cervantes y William Shakespeare, es el Día del Libro. A pesar del conocido beneficio de la lectura sobre nuestro cerebro, desafortunadamente es un hábito en desuso. De hecho, más de la mitad de los castellonenses no leen ni un libro al año. Desmoralizador. Mal haríamos en pensar que esta sana costumbre es algo puramente genético, pues es un hábito adquirido por imitación que debe inculcarse desde la infancia. Porque la lectura se propone, no se impone, siendo nosotros el mejor espejo donde pueden verse reflejados nuestros hijos.

Es una realidad que la juventud tiene otras prioridades (tecnológicas fundamentalmente) por delante de la lectura. Los más jóvenes han hallado en los dispositivos móviles y en las consolas otra forma de diversión, provocando con ello una carencia abrumadora de vocabulario. Si Cervantes en su Quijote utilizó 8.000 vocablos diferentes, el acervo léxico de una persona culta es de 3.000 palabras, la de un adulto medio de unas 1.500, mientras que la de un adolescente actual es de 250. Un ejemplo de esta pobreza léxica es la muletilla en plan. Esta expresión, propia del lenguaje juvenil, se coloca en cualquier lugar de una frase durante cualquier tipo de conversación, siendo un recurso innecesario porque la frase tendría sentido completo sin este acompañamiento, que solo sirve de relleno, sin darse cuenta de la cantidad de veces que la utilizan. Exasperante en muchas ocasiones.

Muchas veces no es que no lean, sino que lo que ojean son vulgaridades, haciéndolo de manera atropellada y sin profundizar, al ser víctimas de la impaciencia. Y es que esa dificultad para mantener la atención en una sola tarea no solo complica la comprensión de reflexiones profundas, sino que obstaculiza la retención en la memoria incluso de las ideas más simples.

Y es que mientras más leemos, más sabemos y mientras más sabemos más lejos llegaremos.

*Psicólogo clínico

(www.carloshidalgo.es)