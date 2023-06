‘¡Viva la Pepa!’ vs ‘¡Vivan las ‘caenas’!’

Sí. Ya sé que este artículo puede sonar a resquemor de un mal perdedor. Y posiblemente sea así. No puedo evitarlo, tengo que escribirlo, después de la debacle electoral que los progresistas, la izquierda o como tú quieras llamarle, hemos sufrido en las urnas municipales y autonómicas. ¡Felicidades democráticas a los vencedores! Y nos vemos en las próximas contiendas electorales.

¡Vivan las caenas (cadenas)! es un lema que surgió en España a la vuelta de Fernando VII. Dicen que hubo un recibimiento popular en el que se desengancharon los caballos de su carroza para sustituirlos por personas del pueblo que tiraron de ella.

Hace justo dos siglos, el 23 de mayo de 1823, los Cien Mil Hijos de San Luis entraron en Madrid y dieron carpetazo al Trienio Liberal y la frase conoció otras adaptaciones a las nuevas circunstancias, como, por ejemplo: ¡Vivan las cadenas y mueran los negros! Que era como los absolutistas llamaban por aquel entonces a los liberales.

Doscientos años y siete días después, los españoles lo han vuelto a hacer de nuevo. Sin los Hijos de San Luis y a través de las urnas han dicho mayoritariamente no a un Salario Mínimo Interprofesional digno. No a una reforma laboral que genere puestos de trabajo. No a los derechos sociales de todos los colectivos. No a una sanidad y una educación pública universal. Y que ¡Vivan las caenas! Lo de los negros todavía no ha llegado del todo, pero llegará (que ya hemos empezado en los campos de futbol).

Así que como estamos en pleno viaje al pasado, me vas a permitir que yo grite muy fuerte: ¡Viva la Pepa!, que fue el lema de la España progresista de la época. Y con ese lema afrontar el próximo 23 de julio.

Urbanista