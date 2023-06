Este fin de semana se han constituido los gobiernos locales de la provincia. En primer lugar quiero destacar a Merche Galí, la anterior alcaldesa de Almassora, por su valiente propuesta. Su planteamiento a la alemana para que el PP gobernara la localidad sin necesitar muletas ha sido algo insólito por estos lares. Siempre he defendido que la mejor forma de hacer pactos políticos es a la alemana, con una socialdemocracia sin complejos a la hora de apoyar a la democracia cristiana y viceversa. Es una pena que esto no se haya repetido, por ejemplo, en Vila-real.

Dicho lo cual, que no es poco, permítanme arrancar cierto análisis. ¿Quieren saber cómo veo las cosas, queridos lectores? Pues es bien sencillo, vamos a vivir, como no se ha visto antes, un péndulo de Newton administrativo en toda regla.

Lo que durante ocho años ha sido negro, ahora será blanco. Lo que ha sido rojo, se volverá azul. Y lo que ha sido naranja o morado será verde. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Este infantil juego de colores creo que identifica bien a las claras lo que vamos a vivir. La cuestión, queridos lectores, no es si va a haber cambios. Pues los va a haber. Ni siquiera si esos cambios van a ser grandes o pequeños, pues imagino que serán enormes. La cuestión es si implicarán mejoras en la vida de las personas. Si esos cambios van a ser para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, la calidad de la atención pública, de los servicios públicos en general y de la sanidad de todos en particular. La cuestión radica en si esos cambios van a portar más competitividad a nuestras empresas, mejoras educativas de calado e incrementos del nivel de vida de los valencianos. El listón no está muy alto. Se puede lograr mucho si se trabaja bien.

Escritor