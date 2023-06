Figura del toreo, vicepresidente de la Generalitat y olé

Vaya por delante, para evitar falsas interpretaciones, que no voté a Vox en las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo. Jamás votaría a un condenado por maltratar a una mujer porque, como bien dijo Borja Sémper, no debería dedicarse nunca a la política. Pero, dicho esto, quiero manifestar mi indignación por la forma en que buena parte de la jungla mediática y la izquierda radical --o ultraizquierda-- han salido estos días a descalificar la designación de Vicente Barrera como futuro vicepresidente de la Generalitat y, a la vez, responsable del área de Cultura. Y todo ello solo por el hecho de ser figura del toreo, sin añadir que es abogado y empresario con notables éxitos en su haber.

Rivalidad en el ruedo

Fui admirador de Vicente Barrera. Me encantaba su quietud y verticalidad, con aquellos inicios de faena con las zapatillas enterradas en la arena como si estuvieran sujetas con dos clavos. Unas temporadas donde existió rivalidad en el ruedo con Ponce, Manzanares padre, Joselito o José Tomás... Pero no conocí personalmente a Vicente hasta que unos años después me cité con él en una cafetería de la Estación del Norte de València. Ya retirado, había decidido apoderar a Vicente Soler hijo y allí hablamos del planteamiento para intentar lanzar la carrera de aquel chaval de Burriana que empezaba a deslumbrar. Compartimos viajes con la furgoneta y muchas conversaciones donde descubrí a una persona formada y culta.

Equivocados están quienes desde la otra orilla pretenden ridiculizar su nombramiento solo por haberse enfundado el traje de luces. Una Tauromaquia ensalzada por Lorca («los toros son la fiesta más culta que hay en el mundo»), Alberti, Miguel Hernández, Hemingway o Picasso. Más lógico parece esperar y juzgar a Vicente Barrera pos sus actos.

Subdirector de Mediterráneo