A cuatro patas

Hoy en día es más habitual encontrarse por la calle, en un transporte público, en un centro comercial o cualquier establecimiento, a una persona ciega acompañada por su perro guía. A pesar de ello, todavía se viven situaciones en las que, por desconocimiento, se les impide el paso, aunque haya una ley a nivel nacional en España que regule el acceso del perro guía a todos los lugares públicos y privados de carácter público.

No obstante, el desplazarse con un perro no significa que posteriormente, para realizar gestiones concretas o solventar ciertas situaciones en las que se necesite el sentido de la vista, los usuarios no precisen ayuda, pues el perro no sabe leer, escribir, no tiene una capacidad de razonamiento profundo… como muchos ciudadanos piensan.

Por ello se requiere la ayuda de un/a voluntario/a al que preferentemente le gusten los perros, ya que de esta manera podrá entender y afrontar muchas situaciones del día a día que puedan sucederles al usuario y su compañero/a guía.

El principal objetivo de la Asociación de Usuarios de Perro Guía de la Comunidad Valenciana (ASPEGUICV) es difundir el papel tan importante del perro guía mediante charlas (especialmente en colegios), exhibiciones, actividades en grupo… y apoyar y orientar a los usuarios en los pasos legales a seguir en situaciones de negación de acceso u otro tipo de problemática relacionada con la figura del perro guía.

En el presente artículo queremos explicarte algunos conceptos importantes para que conozcas cómo debes comunicarte con el perro guía y su usuario, cómo dirigirte a ambos, cómo darles indicaciones, etc. ¡Verás como no es complicado ayudar a una persona ciega con su perro guía!

Mejora la autonomía

El servicio de perro guía es uno de los servicios sociales que la ONCE presta a las personas con discapacidad visual afiliadas a la misma. Es un servicio de autonomía personal que facilita a sus beneficiarios, de forma completamente gratuita, un perro guía adiestrado para mejorar su movilidad, salvando los obstáculos que se encuentran en sus desplazamientos e incrementando así la rapidez y la seguridad de estos. La diferencia de pasar de moverse con bastón a moverse con un perro guía supone para una persona ciega o con una deficiencia visual grave un salto cualitativo en su movilidad y mejora de su autonomía.

Para ello hay que verificar que esa persona necesita efectivamente el perro guía como medio de movilidad (y no como un animal de compañía o de terapia), que sepa desplazarse de forma autónoma con bastón y que cuente con los medios económicos y la aptitud necesaria para asumir el cuidado y la atención del perro. Estas condiciones se evalúan para cada afiliado a la ONCE que solicita el servicio de perro guía mediante los informes de los profesionales que lo reconocen en ese proceso.

El requisito de la movilidad autónoma es especialmente importante, ya que el perro guía evita obstáculos y peligros, pero no elige la ruta a seguir: es la persona ciega la que debe conocerla y marcar el camino. Y para ello es imprescindible que sepa moverse y orientarse por sí mismo. Una persona que se mueva siempre guiada por otra o que no realice apenas desplazamientos por sí sola no necesita un perro guía.

El servicio de perro guía no se limita a la entrega de un perro guía adiestrado, sino que incluye unos cuantos aspectos más. Comienza con el curso de usuario de perro guía, en el que un instructor imparte la formación teórica y práctica necesaria para aprender a utilizar el perro y consigue que perro y usuario se vinculen para formar un equipo de trabajo que funcione, lo que llamamos unidad.

Su finalidad es cubrir el déficit de apoyos necesarios de los usuarios de perros guía para desarrollar la actividad supervisada de ejercicio físico y esparcimiento al aire libre de dicho auxiliar de movilidad, necesario para su mantenimiento saludable.

El voluntario acompañará al usuario y al perro guía, supervisando que este último no se salga del espacio delimitado para su esparcimiento, no incurra en incidencias con otros animales o personas, y no incurra en ingestas inapropiadas.

A continuación, se describen algunos conceptos importantes para que conozcas cómo debes actuar con el usuario y su perro guía, cómo darles indicaciones, etc. ¡Verás como no es complicado ayudar a una persona ciega con su perro guía!

Generalmente, el perro guía siempre debe situarse en el lado izquierdo del usuario. También debe ser así en el caso de que sea otra persona no usuaria de perro guía quien camine junto al perro (familiar, amigo, voluntario, etc).

La importancia del arnés

El arnés es el elemento más importante para ser guiado por un perro guía. Cuando el perro lleva el arnés colocado y el usuario sujeta el asa, el perro sabe que comienza su función de guía. Por el contrario, cuando lleva el arnés colocado pero el usuario sujeta solo la correa, o directamente no lleva el arnés colocado y el usuario sujeta la correa, el perro sabe que puede caminar sin realizar sus funciones de guiado.

El arnés está compuesto por el asa, la pieza rígida a la que el usuario se agarra, y el chaleco, que envuelve el cuerpo del perro. El asa permite detectar los movimientos que hace el perro: si su cuerpo gira hacia la derecha o izquierda, si se eleva o desciende indicando la altura de un escalón, si se detiene, si reanuda la marcha, si baja la cabeza hacia el suelo, etc. Por eso, es importante que no toques el asa, ya que puedes provocar movimientos o vibraciones que pueden confundir al usuario.

La correa se emplea para tirar levemente del perro e indicarle la dirección en caso de que algo haya distraído su atención. Cuando otra persona, o tú como voluntario, lleve al perro, debe controlar qué hace el perro, pues al no estar guiando se comporta como cualquier otro de su especie, queriendo pararse a oler los árboles, las farolas, coger cosas del suelo, etc. Es su instinto animal y es importante tener cuidado con él.

La asociación de usuarios de perros guía tiene una página web llamada www.aspeguicv.org y en el apartado de voluntariado aparece un formulario para rellenar. Una vez complementado el formulario, la asociación se pondrá en contacto con el interesado, o mandando un Whatsapp al número 681965342.

