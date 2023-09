Blanquear a ETA

Los etarras prófugos de la justicia viven la vida plácidamente en Venezuela, Cuba, Uruguay, Brasil, México, Cabo Verde, Argentina y Francia. En el país vecino encontramos a Josu Ternera, para quien la Fiscalía solicita 2.354 años de prisión, al considerarlo autor y colaborador de numerosas muertes. El criminal Ternera se beneficia de una situación judicial difícil de entender, que lo mantiene gozando de las bondades de París, mientras va demorándose su extradición. Este buen samaritano del tiro en la nuca y el coche bomba (entre otras aportaciones benefactoras, tiene en su haber el atentado a la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza) será la estrella que más brille en el Festival de Cine de San Sebastián. Jordi Évole, el del interviú a Maduro, ha entrevistado al asesino en serie en el reportaje No me llame Ternera, programado en estreno mundial dentro de la sección del evento donostiarra made in Spain.

Manifiesto La reacción ciudadana a semejante obscenidad ha sido en forma de manifiesto. Entre los firmantes se encuentra Fernando Aramburu, autor de Patria, o la hermana de Miguel Ángel Blanco, Marimar. Más de quinientas rúbricas avalan un texto que yo hago propio y en el que denuncian: «El documental forma parte del proceso de blanqueamiento de ETA y de la trágica historia terrorista en nuestro país, convertida en un relato justificativo y banalizador que pone al mismo nivel a asesinos y cómplices, víctimas y resistentes». Al tiempo, Arnaldo Otegi, jefe etarra, ha convocado a los cónsules en Bilbao para internacionalizar sus exigencias de independencia. Puigdemont no está solo, Otegi va obrando en la misma senda. Juntos elaboran un cóctel molotov contra España. Sánchez, mudo. Periodista y escritor