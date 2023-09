Pluja que no sap ploure

Cantava Raimon que al nostre país la pluja no sap ploure –«o plou poc o plou massa. Si plou poc és la sequera. Si plou massa és la catàstrofe...»--. I ací estem, quasi 40 anys després, vivint de nou les conseqüències d’una forma de ploure que cada vegada sembla que sap menys com ploure. És, amb el permís del xativenc, el canvi climàtic, d’unes conseqüències ambientals, econòmiques i socials, que a penes estem albirant.

En les últimes dues setmanes, hem registrat al nostre territori dos episodis de pluges torrencials i vent ciclònics que ens adverteixen, per als negacionistes i els despitats, que el canvi climàtic és una realitat seriosa que impacta enormement en les nostres vides. La Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) --que abans coneixíem com a gota freda-- no és, en absolut, una novetat en les nostres terres. Però sí que ho és la freqüència, temporalitat o virulència amb què aquests episodis es produeixen.

Afortunadament, a Vila-real hem pogut sortejar els dos episodis sense danys greus. Però no és només cosa de la fortuna: conscients de la virulència que el canvi climàtic va imprimint a aquests episodis, portem anys treballant en millorar les infraestructures de drenatge i les respostes operatives a les emergències. I els fruits de la sembra, com sempre, van recollint-se. La creació de tancs de pluges, la millora de la xarxa de pluvials, la posada en valor, de la mà del Sindicat de Regs, d’eixe gran canal històric que és la nostra Séquia Major, els esforços en manteniment d’embornals o camins... han anat optimitzant la capacitat de les nostres infraestructures per a drenar les aigües en episodis que sempre són imprevisibles i difícilment poden saldar-se sense cap incidència. Queda molt per fer, en som plenament conscients, i en això treballem, amb una projecte en marxa fonamental per a evitar inundacions, que serà el tanc de pluges en l’avinguda del Cedre. Però també convé tindre present que els 59 litres acumulats el 2 de setembre passat o els 19 d’aquesta setmana (17 d’ells en només 10 minuts) podrien haver fet molt de mal si abans no s’hagueren fet aquests deures. Vull agrair de manera especial les nostres brigades de Serveis Públics i el personal de Policia Local, sempre alerta i disposats per minimitzar l’impacte d’aquests episodis.

La mirada posada al cel

La meteorologia, el clima, és part importantíssima de les nostres vides, i més en una terra de tradició agrària com la nostra, on els nostres avantpassats vivien amb la mirada posada al cel perquè d’això depenia la collita i el pa de la família. Per això, a l’Ajuntament de Vila-real hem volgut donar encara un pas més enllà i estem treballant en un projecte molt interessant que ens permetrà conéixer millor el nostre oratge i estar més previnguts de cara a futurs episodis, sabedors que en vindran cada vegada més. Serà el nou Servei Municipal de Meteorologia (SMET Vila-real), del que ja hem pogut anar veient en aquests setmanes algunes de les possibilitats que ens oferirà. Una d’elles, molt interessant i que ja vam poder testejar el mes de maig passat, és l’emissió d’informes meteorològics oficials que poder adjuntar a les reclamacions a les assegurances, quan s’han patit danys a conseqüència de pluges torrencials (aquelles que suposen l’acumulació de 10 litres per metre quadrat en 10 minuts).

Servei de proximitat

L’empresa Inforatge, una de les més reputades en el territori autonòmic, ha elaborat certificacions que els vila-realencs i vila-realenques poden usar per acreditar davant les seues companyies el mal que les pluges els poden haver fet. Un servei de proximitat pel qual vull agrair especialment la diligència i professionalitat del responsable d’Inforatge, Jovi Esteve, i tot el seu equip.

Estic segur que el nou SMET Vila-real va a convertir-se en una eina molt interessant i útil per a tots els veïns i veïnes de la nostra ciutat i una ferramenta important per a donar una millor resposta als episodis adversos que el canvi climàtic intensificarà. Ahir mateixa, vam tornar a activar la preemergència per indicació del Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat. No podrem ensenyar la pluja com s’ha de ploure, però, amb informació, planificació i recursos, podrem millorar la nostra resposta.

Alcalde de Vila-real