Reciclar o pagar multas a Europa

Somos conscientes y sensibles del problema que supone para la ciudadanía un cambio tan importante como el ocasionado al sustituir el sistema de los antiguos contenedores de recogida de basura por las nuevas baterías compuestas por varios contenedores, uno para cada una de las fracciones que previamente tenemos que separar en nuestra casa.

Pero esta decisión no ha sido arbitraria, más bien muy meditada, dado que debemos saber que ya no nos permiten a los municipios seguir generando residuos genéricos, lo que llamábamos todos basura. De hecho, por cada tonelada de basura que generamos, aparte de sanciones, nos llega ya desde este año un impuesto que tenemos que pagar entre todos los vecinos de 30 €/Tn, contabilizando toda la basura que llega a planta sin separar correctamente, esto es todo lo que depositamos en el contenedor gris y todo lo no separado correctamente. Y ya nos ha llegado la primera multa que asciende a 13.000 euros y que tenemos que pagar el Ayuntamiento de Nules, de los impuestos de todos los ciudadanos, y es dinero que no podrá ser destinado a otras acciones necesarias.

Sobrecoste

Así pues, para evitar este sobrecoste a la ciudadanía, decidimos facilitar la separación creando baterías de contenedores para que todos los vecinos tengamos fácil el poder separar y que podamos cumplir con los objetivos de reciclaje que como municipio nos han marcado.

Dos comentarios de forma reiterada nos trasladan sobre los nuevos contenedores, que las bocas son pequeñas y que la capacidad de recogida es menor que con el sistema anterior. Comentarios normales si no hacemos el pequeño esfuerzo de separar cada fracción en nuestras casas, ya que, si lo hacemos, las bocas son más que suficientes en todos los casos, al desaparecer las bolsas de basura que generábamos antes sustituyéndolas por las bolsas de las distintas fracciones. Y en cuanto a la capacidad tampoco es menor, dado que cada contenedor de basura antiguo era de 3.200 litros, y cada contenedor ahora es de 2.000 litros, por lo que cada batería tiene 8.000 litros de capacidad total, más del doble de la que tenían antes, siempre y cuando hagamos cada vecino la separación previa, y no queramos llevar la basura sin separar e introducirla toda en el contenedor gris.

Supone un pequeño esfuerzo, pero entre todos conseguiremos una correcta separación de residuos en Nules y que no tengamos que pagar los impuestos y sanciones en las que incurrimos por no hacerlo. Hemos de adaptarnos al cambio, aunque cueste al principio, y ser partícipes del reciclaje, una medida necesaria --aunque no suficiente por sí sola-- para poder dejar un planeta habitable a las futuras generaciones.

Alcalde de Nules