Cada mes de setembre comencem any acadèmic a la Universitat, però cap curs és igual a l’anterior. A l’UJI ens plantegem nous objectius i nous reptes com a institució pública d’educació superior i d’investigació compromesa amb el territori i la seua gent. Es tracta del full de ruta amb les nostres aspiracions com a comunitat universitària i que s’inspira en el valor que el coneixement i la ciència responsables tenen per a un futur millor, així com en el nostre compromís amb l’humanisme, l’europeisme, la igualtat i el respecte a la diversitat.

Així, ens proposem seguir actualitzant la nostra oferta formativa i potenciant la formació permanent com a instrument per a garantir l’aprenentatge al llarg de la vida i el reciclatge professional.

En l’àmbit de la investigació, enfortirem els instituts d’investigació per a facilitar la col·laboració científica i millorar l’impacte social de la seua recerca. De fet, aquest curs començarà l’activitat el nou institut universitari en Turisme.

Pel que fa a la transmissió de coneixement cap a la societat, crearem l’Oficina de Transferència del Coneixement i, juntament amb agents socials externs, constituirem un comitè assessor d’innovació. A més, redefinirem el programa de creació d’empreses per a afavorir l’emprenedoria entre l’estudiantat.

La internacionalització serà un altre eix clau, en tres línies: apostant per Europa, amb el consorci d’universitats EDUC; dissenyant una estratègia pròpia en Amèrica Llatina, i amb nous models de mobilitats que combinen l’aprenentatge virtual amb les estades curtes.

I, per descomptat, seguirem treballant per a mantenir el lideratge institucional en àmbits com la responsabilitat social, la igualtat, la transformació digital i la sostenibilitat.

Per a poder fer-ho, hem de disposar d’un finançament just que ens permeta desplegar el nostre pla d’acció de govern. Un finançament que, d’altra banda, resulta cabdal aquest curs davant l’obligació d’aplicar la Llei orgànica del sistema universitari (LOSU). És cert que és positiu que la Llei incorpore arribar a l’1 % del PIB en el finançament del sistema universitari públic. Aquest augment, amb l’horitzó de 2030, ens equipararia, per fi, amb els recursos mitjans dels Estats membre de la UE.

Malauradament, el text normatiu no detalla com ni quin grau de responsabilitat tindrà cada administració (governs central i autonòmics). Per tal que siga una realitat, com a universitat i a través de Crue Universidades Españolas, hem reivindicat que es concrete com més prompte millor el nivell de responsabilitat que assumirà el Govern d’Espanya i la Generalitat valenciana.

En aquest sentit, ens tranquil·litza que el Consell de la Generalitat, tant el president Mazón com el conseller Rovira, hagen assumit com a punt de partida almenys mantenir per a 2024 el finançament ordinari que hem rebut enguany amb l’augment necessari per a cobrir l’actualització de retribucions del personal.

Això és positiu, però la nostra reivindicació com a universitat va més enllà. Com hem fet sempre, reclamem un finançament suficient i amb criteris de repartiment equitatius que supose per a l’UJI posar fi a l’infrafinançament que patim. Demanem un finançament basal que cobrisca la despesa estructural i un altre global que incentive la consecució d’objectius i la rendició de comptes.

Per a l’UJI, els valors estatutaris i principis ètics són tan essencials per a poder desplegar l’acció de govern i superar els desafiaments propis com a institució acadèmica com el fet d’enfortir les aliances socials amb el nostre entorn i al si de la mateixa Universitat. Com sempre, però ara més que mai, necessitem projecta una veu compartida que trasllade la importància que la universitat pública de Castelló compte amb els recursos necessaris per a prestar el servei públic d’educació superior de qualitat que demana la societat i ser referent de la recerca i la innovació.

El Consell Social, les nostres fundacions, les administracions públiques, el teixit productiu, la comunitat universitària i la societat en general, són els nostres aliats estratègics per a continuar enfortint un projecte col·lectiu com és la Universitat Jaume I.

Som una universitat nascuda del consens social, polític i econòmic i en aquests 30 anys ens hem convertit en un instrument de transformació i vertebració social. El que volem, ni més ni menys, és el finançament suficient per a poder enfortir les nostres capacitats formatives, investigadores i innovadores en un context especialment exigent, i fer de l’UJI la millor universitat possible per a contribuir al benestar social i al progrés responsable. Volem ser la universitat que el nostre teixit social i productiu necessita per a respondre, col·lectivament, als desafiaments que compartim.

Com ja he explicat, el finançament i el desenvolupament de la LOSU condicionen aquest curs 2023-2024 i generen no poques incerteses en els campus, però a l’UJI no renunciem als objectius definits en el nostre pla d’acció de govern per a aquest curs.

Amb aquest full de ruta i les aliances socials que ens donen fortalesa institucional seguirem fent de l’UJI una universitat adaptada al seu temps, amb vocació de servei públic i compromesa en donar resposta als reptes del present i del futur. Eixa és la nostra essència com a universitat pública.

Eixe és també el nostre compromís amb la societat a la qual ens devem.

*Rectora de la Universitat Jaume I