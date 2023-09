Tenim benestar

De vegades a la gent major se’ns oblida d’on venim. I els joves no ho saben ni els interessa. Però estem marcats, com cada veí, país o nació, pels fets que la història ens ha fet seguir. Eixa marca unes voltes és positiva i de vegades condiciona tant que resulta difícil triar un camí diferent per tal d’esmenar-lo si cal.

Per a les persones pot semblar més fàcil el tema de fer canvis. Algunes ho fan en un plis plas. Però no sol ser una cosa tan lleugera per a les entitats més voluminoses com les societats. I nosaltres, com valencians, arrosseguem una història compartida amb la resta d’Espanya que no és precisament un llit de roses.

Aquest territori prové d’un passat ple de fams i desgràcies. Venim d’una llarga pobresa. On la lluita per la vida, per una simple vida de subsistència, ha estat un infern per a gran part de la població. I els majors ho volem oblidar i la jovenalla pensa en aquells temes que els condicionen. Que no són pocs.

I aquestes condicions tan primàries i desgraciades han fet que siguem el que som. Sortosament però, des de la dècada dels seixanta la història ens ha estat molt més generosa. I cal no oblidar que l’esdevenir històric no és una obra divina sinó el producte del que homes i dones van dur a terme en el passat.

Certa racionalitat

Malgrat les males cartes, l’esforç i l’acció conjunta de forces molt importants del teixit social i polític van aconseguir que acabara imposant-se una certa racionalitat. Cosa no tant habitual com es pot comprovar. I gràcies a les accions i la voluntat d’uns i d’altres, de dones i homes, de nascuts ací i d’emigrants, de rics i pobres, d’homes i dones, s’ha tirat endavant fins arribar al punt on ara som.

Cada persona, generalment, ha contribuït amb el seu esforç personal i senderi a anar lluitant per aconseguir un nivell de vida millor. I en assajar-ho, ha posat el seu gra d’arena a la millora col·lectiva.

I ací és on estem ara. Amb una societat on, malgrat retallades i males llets, les classes mitges tenen un benestar que permet observar la vida amb una certa alegria. I això conforma una societat on la pau social i l’amabilitat són valors importants.

I això ho dona no només l’economia, amb la butxaca que permet comprar cada dia, sinó que hi juga un paper molt important l’actitud cívica del comú de la gent.

Sociòleg i traductor