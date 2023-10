Quan el passat dissabte 9 de setembre, amb motiu de l’inici del meu ministeri pastoral a la diòcesi de Tortosa, vaig entrar a la Catedral, em vaig agenollar davant el Santíssim i davant la bella talla policromada de marbre que representa la Verge de la Cinta amb unes faccions plenes de dolcesa i de misericòrdia, vestida amb mantell, túnica i vel i envoltada d’una corona d’estrelles, però amb els peus calçats amb unes senzilles sandàlies i fent el lliurament de la Cinta.

Us comparteixo una pregària a la Verge de la Cinta, que he volgut inspirar en el rostre i altres detalls de la sagrada imatge: Verge de la Cinta, vulgueu escoltar la pregària que us dirigeix el darrer dels vostres devots, cridat pel Sant Pare a servir com a bisbe els cristians i tota persona de bona voluntat en aquestes terres de vella tradició cristiana entorn del riu Ebre.

Vós, que porteu unes senzilles sandàlies, vulgueu-me acompanyar en tot moment quan recorri els pobles del voltant com ens demana el vostre fill Jesús a l’Evangeli proclamat avui. Que sàpiga fer aquest camí dient sí cada dia, a cada moment, cada passa, sortint, «caminant junts», irradiant arreu l’alegria de l’Evangeli. Per intercessió vostra, prego especialment per tal que madurin aquelles llavors de vocació que el Senyor sembra abundosament per tal que siguin molts els joves que acceptin la crida al ministeri ordenat.

El vostre nom, bona Mare de la Cinta, és invocat per facilitar el part de les mares i l’acolliment dels fills i les filles que obren els ulls a la llum d’aquest món. Us demano que el meu servei de bisbe, acompanyat dels preveres i diaques, dels seminaristes, dels membres de la vida consagrada i de tots els fidels laics i laiques de la diòcesi -infants, joves, adults i ancians de cada comunitat cristiana-, faciliti el naixement a la fe dels nous fills i filles de l’Església per mitjà del baptisme i dels altres sagraments de la iniciació cristiana, de la catequesi i de l’educació catòlica. Amén.

*Obispo de Tortosa