Zapatero-sanchismo

Podría ser el nombre de la tendencia que se está implantando y que nos lleva hacia el desastre. La transición y el régimen constitucional del 78 se están destrozando y con ellos también se destroza la convivencia entre españoles que cada vez se tensiona más.

Antes estaba claro quiénes eran los radicales y antisistema, comunistas, independentistas, bilduetarras y si infringían la ley se les penalizaba. El PSOE era constitucional, ahora se ha entregado a la extrema izquierda y parece una copia de Podemos que desprecia a todos los que son partidarios de lograr acuerdos sensatos incluyendo a sus antiguos dirigentes. Aunque estas tempestades vienen de viejos vientos, los de Zapatero que protagonizó el pacto del Tinell precedente del gobierno Frankenstein (nombre que invento Rubalcaba) fue el primero que trató de aislar a lo que llamaban extrema derecha que, según ellos, entonces era el Partido Popular.

Empezó a blanquear a etarras con los que se podía pactar y pactó. Siempre ha sido un sectario, amigo de dictaduras bananeras y corruptas, que casi nos arruina en la crisis de 2008, que no supo paliar aunque luego ha aprendido mucha economía, la suya. Él empezó el lío catalán con una reforma estatutaria inconstitucional y ahora reaparece, como no, a defender a Sánchez, que sin duda es su digno sucesor. Al que ríe todas sus ocurrencias y cambios de criterio (o mentiras según se vea) con la única finalidad de permanecer en el poder a costa de lo que sea, incluso de la ruptura de España. Zapatero empezó, fue el comienzo y Sánchez continúa, espero que no sea el fin y que esta pareja no se salga con la suya a costa de todos los españoles.

Notario