70 milions per a la ceràmica

Són ajudes molt esperades i molt necessàries. 70 milions. Estem parlant d’una xifra destacada que crec que cal posar en valor, com també cal dir que es tracta del major suport mai vist a la ceràmica per part d’un Govern central davant una situació de crisi. Cal recordar que les ajudes van destinades a compensar l’excés de costos provocat per l’augment en els preus de l’energia a conseqüència de la guerra a Ucraïna.

El sector ceràmic de Castelló rebrà la major part del finançament assignat a la Comunitat Valenciana i l’Alcora serà la major beneficiària de la província amb l’arribada de 17 milions d’euros per a donar oxigen a les empreses del sector. Aquests recursos se sumen als 100 milions d’euros mobilitzats pel Govern de Ximo Puig. A més, les empreses gasintensives tenen també a la seua disposició una línia de finançament addicional de 500 milions d’euros en crèdits ICO.

Mai abans s’havia fet tant, això és així, i pense que seria injust no assenyalar-ho. Dit això, m’agradaria remarcar que valorar positivament no és un exercici de conformisme. No significa que a partir d’ara ens encreuem de braços, clar que no, ja que seguirem en constant contacte amb les empreses per tal de seguir reivindicant i treballant conjuntament pel bé d’un sector que, sobra dir, és el nostre principal motor econòmic.

Arriben tard les ajudes? Aquesta és una altra de les qüestions sobre les quals m’agradaria incidir. Crec que, evidentment, haurien d’haver arribat abans, haguera sigut el desitjable per a tots, sens dubte, ja que fa ja molt temps que es van anunciar.

Aprofitant aquesta circumstància vull posar el focus en l’important problema de burocràcia que tenim, i ho dic per experiència, perquè també el patim els ajuntaments. Hi ha expedients, tràmits, paperassa... que, en contra de la nostra voluntat, ho alenteixen tot. Un problema que s’hauria d’atallar amb la finalitat de ser molt més àgils i efectius a l’hora de tramitar ajudes, etc. perquè amb eixe objectiu les convoquem.

Cal continuar sumant. Cadascun des del seu lloc i dins de les seues competències. També pel bé de la indústria ceràmica, espere que la presidenta de la Diputació de Castelló siga coherent i faça realitat la seua reivindicació de suprimir el recàrrec provincial de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) per tal de protegir el sector. Ara té al seu abast l’instrument per a fer-lo, el pressupost provincial de 2024, així que no hi ha excuses. Està molt bé com a oposició exigir, però ara en el govern, és el moment de complir.

Coordinació publicoprivada

La col·laboració entre administracions és important, però també ho és la coordinació publicoprivada. Des de l’Ajuntament de l’Alcora treballem en diferents iniciatives en pro de la indústria. Aquesta setmana hem aprovat en el Ple la Comissió Promotora per a impulsar la primera EGM de la nostra localitat, una iniciativa que servirà per a millorar i modernitzar les infraestructures i serveis dels nostres polígons i afavorirà l’arribada de moltes més ajudes. També propiciarà el treball conjunt amb les empreses, cosa que considere fonamental per tal d’aconseguir un flux constant de comunicació per a intercanviar idees, suggeriments… i que es done resposta a les vertaderes necessitats.

Si no hi ha cap imprevist, abans que acabe l’any l’Alcora comptarà amb la seua primera Entitat de Gestió i Modernització i sumarà tres nous projectes de millora en l’àrea industrial, adjudicats recentment, per als quals hem aconseguit una subvenció de l’Institut Valencià de la Competitivitat (Ivace). Portem una inversió de més de 2 milions d’euros. Tot es pot millorar, està clar, tan clar com que estava tot per fer, ja que la inversió dels governs del PP de l’Alcora en els nostres polígons ha sigut zero. Queda molt per fer -moltíssim diria-, però crec que això no pot entelar tot el que s’ha fet i tot el que s’està fent.

Alcalde de l’Alcora i secretari general PSPV-PSOE a la província de Castelló